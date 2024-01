Sommerfeld: "Ecuador no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro"

Clara y precisa. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que el Gobierno Nacional no reconoce al presidente Nicolás Maduro. "Ecuador no reconoce al Gobierno de (Nicolás) Maduro. Esto debe estar claro", dijo Sommerfeld en una entrevista con el canal NTN24 desde el Palacio de Najas, sede de la Cancillería en Quito.

La canciller mantuvo un amplio diálogo con la periodista Andrea Bernal sobre varios temas de interés nacional y regional. La entrevista empieza abordando su relación con la empresa privada y compaginar con su gestión en el sector público. Además sobre el rol de la Cancillería en la situación de conflicto armado interno que atraviesa el país. "Somos aquel puntito en Latinoamérica que está provocando profundos cambios y que cree que hay otra forma de hacer las cosas en beneficio de su población. Los países y las instituciones nos apoyan decididamente para lograr este cambio en el tiempo que se necesita y la forma tan intensa en la que el presidente lo exige".

Sommerfeld adelantó que se prepara una reunión entre el presidente Daniel Noboa y su par colombiano, Gustavo Petro. En el reciente encuentro en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, la canciller reconoció que el presidente Petro le solicitó organizar un encuentro con su homólogo ecuatoriano. "El presidente Petro me solicitó que era hora de llamar a una primera (reunión) bilateral. Lo vamos a organizar. Lo importante es que podemos conversar".

Somos un país víctima. Utilizaron a Ecuador para transitar los productos y organizar este crimen que está afectando a la región y al planeta. Este problema no lo puede resolver únicamente Ecuador. Hay una conexión de muchos países que están involucrados en el mismo problema. Estamos atacando la raíz. Eso no quiere decir que no haya una corresponsabilidad de otros países. Estamos siendo claros. Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador.

Sobre el tema de Venezuela, la canciller fue precisa en decir que Ecuador no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro y explicó los motivos. "Le he preguntado al presidente y lo ha dicho públicamente. Si es que se respalda la elecciones libres y si se vive en democracia plena, si esto no se da no podemos tomar contacto mayor (con el Gobierno de Maduro)... Vamos a velar porque se fortalezca la democracia en otros países". Y esto incluye, dijo la funcionaria, el reconocimiento de candidatos para las próximas elecciones presidenciales venezolanas que no son reconocidos, en clara alusión a la candidata María Corina Machado.

Esta decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela. — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 28, 2024

Nicolás Maduro en un reciente intervención en la Asamblea Nacional de su país, sugirió a Noboa buscar la ayuda de Venezuela y no de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido el presidente Noboa respondió con un: "gracias, pero no". Al finalizar la conversión, Sommerfeld fue consultada sobre su intención o no de querer ser candidata en las próximas elecciones a lo que contestó con un rotundo: "no".

