Noboa a Nicolás Maduro sobre la crisis de seguridad: "Gracias, pero no gracias"

La noche de este 23 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, concedió una entrevista al medio La Posta y se refirió a varios temas, entre ellos, a la seguridad, reelección, subsidio, y a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Respecto a la ayuda ofrecida por varios países, el presidente dijo que mantuvo una reunión con 38 embajadores que son quienes "están junto a nosotros en esta lucha y estamos aceptando la ayuda de todos".

Sobre el comentario de Nicolás Maduro de "no vaya a Estados Unidos a aprender de seguridad, mejor venga a Venezuela", el primer mandatario respondió "gracias, pero no gracias". Aunque afirmó no tener nada en contra de Maduro dejó claro que no está interesado en esa propuesta.

Además dijo sentirse contento con los resultados obtenidos hasta el momento y el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas. "Hemos reducido el número de muertes violentas que, para mí, es el indicador que más importa. Hemos devuelto la paz en varias zonas en donde habían perdido total esperanza".

Con respecto a los millones de dólares que se necesitan para financiar el hueco fiscal que existe, dijo que para las multilaterales quienes funcionan con una buena señal económica, estaría bien el IVA mixto, uno permanente y otro temporal. "Eso incrementaría la recaudación".

Así mismo, añadió que se debe focalizar los subsidios correctamente para "no afectar al pueblo, al transporte público, a los taxistas, al transporte de carga pesada sino hacerlo de tal manera que el Estado deje de sangrar efectivo. Hoy en día el subsidio es cerca de cuatro mil millones de dólares y es parte del déficit fiscal... Creo que se debería focalizar y reducir ese gasto por lo menos en un 25%".

"Si sube la gasolina sube todo", fue el comentario de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, respecto a la focalización de subsidios. Noboa respondió "es absurdo hacer un paro en un estado de excepción y no tiene razón alguna en este momento para hacer un paro... El presidente de la República soy yo. Lo invito a que participe en el 2025 que se lance a la Presidencia si él quiere imponer medidas económicas".

Entre los temas que fueron abordados en la entrevista, Noboa aseguró que la ministra del Interior se encuentra trabajando para dar más seguridad a los periodistas que han registrado amenazas para que continúen realizando sus trabajos, luego del atentado que sufrió TC Televisión el pasado 9 de enero.

