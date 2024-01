Correa a Noboa: "Usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño"

El expresidente Rafael Correa respondió a la burla del primer mandatario Daniel Noboa quien imitó la forma de hablar inglés del primero en una entrevista con Ecuavisa. El presidente estaba hablando sobre la Ley para el incremento del Impuesto al Valor Agregado cuando, en respuesta al exmandatario prófugo de la justicia ecuatoriana, dijo: "Me dicen ahora que soy bruto y no me considero una persona inteligente. Ganamos la elecciones. Así lo dijo (Correa). No sé por qué la gente votó por mí. 'Because he is nice. Because he is handsome. Is something incredible'", respondió Noboa burlándose de la forma de hablar inglés de Correa en una pasada entrevista que es viral.

Correa respondió a Noboa en su cuenta de X en donde comentó, junto al video del primer mandatario que ahora se viralizó: "Presidente Noboa: Es evidente que usted debe hablar inglés mejor que yo, si usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño".

Presidente Noboa:

Es evidente que usted debe hablar inglés mejor que yo, si usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño😉

Lo que sí le hace falta es mejorar bastante el español…🙃

En fin…🤷🏻‍♂️#ParaTontoNoSeEstudia https://t.co/29PR8vNZvs — Rafael Correa (@MashiRafael) January 30, 2024

En el mismo comentario, el exmandatario continúa su contestación diciéndole a Noboa que "lo que sí le hace falta es mejorar bastante el español". Así continúa este episodio de la política ecuatoriana de dimes y diretes entre dos actores cuyos movimientos políticos se supone son aliados en la Asamblea Nacional.

La respuesta de Noboa y la réplica de Correa se viralización y son tendencia en redes sociales. La palabra "vulgar", "bicos", "Daniel Noboa", "inglés", "Correa" están hoy, 30 de enero del 2024, entre las más mencionadas de la red social X (antes Twitter).

