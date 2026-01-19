Cronograma para el juicio a Mario Godoy: Fiscalización baraja dos escenarios

La aprobación del informe final que pasará al Pleno puede variar de fecha. Todo dependerá si se considera o no una prórroga

La Comisión de Fiscalización tiene listo un cronograma para la sustanciación del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. El informe final se votaría entre el 15 y el 20 de febrero de 2026, dependiendo de si se solicita o no una prórroga para cumplir con el trámite.

(NO TE PIERDAS: Juicio político a Godoy fue calificado en sesión con disputas entre ADN y correísmo)

Según el cronograma, Godoy fue notificado el 16 de enero de 2026, un día después de que el proceso fuera calificado en la Comisión de Fiscalización, donde el oficialismo mantiene mayoría.

A partir del 17 de enero se abrió un plazo de cinco días para la contestación. En ese periodo se presentarán las acusaciones, las pruebas que las sustenten y, de forma paralela, las pruebas de descargo del funcionario.

El rol sin control ni regulación de los troles en el respaldo a Mario Godoy Leer más

Cabe recordar que entre las diligencias probatorias constan testimonios y está previsto que comparezcan, entre otras figuras relevantes, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, y el juez anticorrupción, Carlos Serrano.

Para esta etapa del proceso se contempla que el plazo venza el próximo 31 de enero de 2026.

¿Cuándo será el careo en Fiscalización?

Como parte del trámite, la Comisión de Fiscalización deberá escuchar a ambas partes. En ese contexto, el periodo para la actuación de la prueba está previsto entre el 1 y el 10 de febrero de 2026.

Durante ese lapso se espera que se realice el careo entre Godoy y los cinco asambleístas del correísmo que impulsan su censura y destitución.

Dos escenarios para aprobar el informe

Dentro del procedimiento en la Comisión se prevé la posibilidad de solicitar una prórroga para emitir el informe con la recomendación sobre el juicio político que será remitido al Pleno de la Asamblea. Si no se hace uso de ese recurso, el informe podría aprobarse hasta el 15 de febrero de 2026.

El presidente de la Comisión de Fiscalización Ferdinan Álvarez reaccionó tras la calificación del juico a Mario Godoy. Foto: Gustavo Guamán/ Expreso.

En la Comisión también se considera la opción de que dicha prórroga sea necesaria. Por esa razón, el pasado 15 de enero de 2026 se analizó la existencia de un plazo mínimo y otro máximo para evacuar el proceso, tal como lo señaló el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez. En ese escenario, el trámite concluiría el 20 de febrero de 2026.

Las causas del juicio a Godoy

El actual presidente de la Judicatura se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia por supuestas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano. El caso fue expuesto en una columna de opinión del penalista Felipe Rodríguez.

El tema escaló hasta la presentación de una solicitud de juicio político por parte de cinco asambleístas del correísmo: Viviana Veloz, Xavier Lasso, Franklin Samaniego, Liliana Durán y Raúl Chávez.

RELACIONADAS Mario Godoy y cinco consejeros del CPCCS enfrentan indagación fiscal

Los legisladores acusan a Godoy de incumplimiento de funciones, en relación con las denuncias sobre presuntas presiones e interferencias en el sistema de justicia. El caso está vinculado al procesamiento del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!