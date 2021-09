Bolívar Garzón, director de la SNAI, señala que hay 30 muertos confirmados y 10 por confirmar para que posteriormente sean evacuados. Explicó que es muy posible que la cifra crezca la cifra en las próximas horas.

"El Problema es que tenemos que ingresar y por seguridad no hemos entrado para no tener otro evento más, tenemos que organizar, no podemos arriesgarnos" dijo Garzón.

Crisis en la Penitenciaría: familiares de los internos siguen sin respuestas Leer más

No obstante, señaló que "Al momento Fiscalía y Criminalística están haciendo el levantamiento de información" en el interior del centro de rehabilitación. Entre las declaraciones se detalló que no existe personal administrativo afectado.

FAMILIARES DE LOS INTERNOS SIGUEN SIN RESPUESTAS

Familiares de los presos en las afueras de la Penitenciaría a la espera de información sobre sus familiares. Anny Bazán

Por su parte, los familiares de internos exigen cifras actualizadas de fallecidos en la cárcel y divulgación de la lista. Ellos se agolpan en los exteriores de la antigua penitenciaría para obtener información. Frente a ello, dijo que en las próximas horas se anunciarán los datos de los fallecidos y heridos .

"Por qué no se ponen en los zapatos de uno, queremos saber si están vivos o muertos, anoche estaba hablando con mi esposo y se cortó la llamada porque se escuchaba "se armó, se armó, de ahí me llamaron dos compañeros de él diciendo que estaba herido en las dos piernas y que mande una ambulancia, ¿cómo? si no se puede hacer nada, hoy reviso la lista de heridos y no está, después me llamaron a decirme que le han hecho un torniquete con lo que han podido pero no ha recibido atención médica" comentó Estefanía Morante quién tiene a su esposo en el pabellón 5.

"Lo tienen a uno en angustia, mi primo no está en la lista de heridos, ni en los hospitales, ni en la morgue, lo tienen a uno tonteando buscando información en otro lado y aquí no dicen nada", sostuvo Esmeralda Guerrero.

"Cómo puede ser posible que pida noticias y que un policía nos diga que allá se maten entre ellos, que no nos podemos asomar a ver qué pasa, nos tratan muy mal", señaló por su lado Romina López.

LEE TAMBIÉN: FAMILIARES DE LOS ASESINADOS ESPERAN INFORMACIÓN EN LA MORGUE

Los allegados desde temprana horas de este miércoles 29, se agolparon en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Anny Bazán

"No entiendo por qué hay tantas armas, tanta violencia si para visitarlos nos humillan con la revisión que hacen, no son capaces de decir: hay tantos muertos, estos son los identificados, estos los que faltan, son personas que han cometido errores, pero tampoco pueden ser tratados así" dijo la madre de familia Mercedes Wila.

Hasta el momento han ingresado una tranqueta y seis vehículos con personal militar y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). A la llegada de estos uniformados, los familiares exigen respuestas a sus inquietudes porque "les llegan" videos de personas heridas y fallecidas y quieren "conocer si hay más fallecidos de los que se anuncian".

En este momento equipo militar ingresa a la Penitenciaría del Litoral pic.twitter.com/pUoeYMfeTo — Diario Expreso (@Expresoec) September 29, 2021

EL TERCER MOTÍN MÁS VIOLENTO DEL AÑO

La Policía Nacional contabilizó 156 fallecidos dentro de los centros de privación de libertad en todo el país según el último corte dado el 28 de septiembre.

Esta matanza sería la tercera más grande en los amotinamientos registrados en el año 2021, seguida de la de febrero y de la del mes de julio.

EL SNAI TIENE UN NUEVO TITULAR

Referencial. Operación que se realizó en la cárcel de Guayaquil. EFE

El presidente Guillermo Lasso, a través del Decreto Ejecutivo 209, nombró este 28 de septiembre a Bolívar Fernando Garzón Espinosa como nuevo director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). El nuevo funcionario reemplaza a Fausto Cobo, quien fue nombrado como nuevo titular del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

El nombramiento del nuevo director llegó justo ayer, cuando se produjo un amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral. Garzón, de acuerdo con el decreto ejecutivo, debe cumplir con las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental.