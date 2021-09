Dolor, drama y angustia se refleja en los rostros de los familiares de los privados de libertad asesinados el martes 28 de septiembre en el Centro de Privación de Libertad de Varones N.1 de Guayaquil, ubicado en el kilómetro 16.5 de la vía a Daule.

Los allegados desde tempranas horas de este miércoles 29 de septiembre, se agolparon en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil en busca de información y corroborar si su pariente consta en la lista de fallecidos.

Maura Castillo, acompañada de varios parientes, llegó desde la provincia de Esmeraldas para conocer si su hijo Jorge Valencia Lara es uno de los privados de Libertad asesinados durante la revuelta que ha dejado 32 fallecidos y más de 50 reclusos heridos.

"Un amigo de mi hijo me envió una foto donde aparecen varios muertos y se ve el rostro de mi muchacho. La Policía aún no me confirma, pero ya lo reconocí, es él", manifestó llorando la progenitora.

Al igual que Maura, alrededor de 50 personas solicitan información. Un oficial de Criminalística se dirigió a los parientes y les indicó "tengan paciencia en las próximas horas confirmaremos las identidades, estamos trabajando en eso, entendemos su dolor".