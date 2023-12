La Corte Nacional prepara una resolución ante la derogatoria de la tabla de consumo

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitirá en los próximos días una resolución en torno a la tabla de consumo de drogas que fue derogada por el presidente Daniel Noboa, medida que ha sido crticada desde varios sectores.

El anuncio lo hizo este 5 de diciembre el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, tras un encuentro con el titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, con quien habló de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Saquicela explicó que la resolución que adoptará la Corte no implicará hacer una nueva tabla o un "cuasitabla", sino una suerte de directriz para que los jueces, en cada caso concreto, determinen si se trata de un consumidor o un traficante y apliquen las sanciones.

Esa será la salida inmediata ante la medida adoptada por el Ejecutivo. La otra, sería una reforma al Código Penal que tomaría más tiempo y debería ser tramitada por la Función Legislativa.

"Mi posición es que la tabla exista o no, per se o solo ese componente, realmente no es bueno ni malo. Porque recordemos que aún no existiendo la tabla la Corte Constitucional y la Corte Nacional determinaron en forma clara que no era un absoluto", señaló Saquicela.

El reto es que los juzgadores, en cada proceso penal por esta causa, tiene que diferenciar si se trata de un consumidor (que no puede ser castigado) y distinguirlo con una conducta de venta de tráfico que siempre ha estado castigado.

Con Kronfle hablaron de la necesidad de impulsar reformas legales en temas como violencia de género en donde varias trabas generan impunidad; delitos de corrupción, crimen organizado y lavado de activos; modificación de tipos penales; proporcionalidad de penas, entre otros.

"En material procesal, en ciertos delitos de crimen organizado creemos que el procedimiento tiene que ser especial y expedito. La fiscalía tiene que contar con mayores y eficaces herramientas para combatir el delito", agregó Saquicela.

Para aquello tanto Saquicela como Kronfle acordaron la conformación de mesas de trabajo con funcionarios de ambas entidades para ir determinando las prioridades para enfrentar los problemas de seguridad.

