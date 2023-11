¿Qué implicaría la eliminación de la tabla de consumo de drogas?

En una sola estructura se puede observar no solo el apoderamiento de esos espacios por personas en situación de calle y consumo de sustancias, sino el daño y falta de control.

Luego de que el presidente Daniel Noboa eliminara, vía decreto, el pasado 24 de noviembre, la tabla de consumo de drogas, el debate sobre cuán importante es este umbral aumentó.

Si bien esta tabla fue creada en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, como una herramienta para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga, su existencia ha sido cuestionada por grupos sociales y políticos que señalan que es la tabla de consumo de drogas la ventana que ha permitido camuflar al microtráfico, como también se ha dicho que este mecanismo permitía no criminalizar a las personas adictas a estas sustancias.

¿Cómo funcionaba?

En la tabla se establecieron gramajes máximos que puede portar una persona consumidora de sustancias estupefacientes sin que se la considere traficante.

Sin embargo, el mandatario Daniel Noboa no solo ha pedido que se la elimine la tabla de consumo de drogas, también pidió al Ministerios del Interior y Salud desarrollar programas de información, prevención y control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Como también proporcionar tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.

Algo elemental para el abogado penalista Kleber Siguencia, quien en entrevista con EXPRESO detalló que si no se realiza un trabajo mancomunado con la cartera de Salud y del Interior, e incluso una reforma legal, la medida de derogar la tabla de consumo de drogas no sería una medida óptima. Es más, asegura que esto perjudicaría a los consumidores porque se los procesaría por el cometimiento de un delito, siendo estos parte del grupo prioritario por su condición de salud: "A la hora de detener a alguien portando sustancias sujetas a fiscalización, debe existir un mecanismo para determinar si es consumidor o traficante. Como un narco test, por ejemplo. Porque es complicado saber qué medidas tomar cuando no hay un mecanismo para diferenciar a los consumidores del micro traficante".

Para la doctora Julieta Sagnay, psiquiatra en salud mental y experta en adiccionología, la creación de la tabla de consumo de drogas se prestó para muchos vacíos que, en ocasiones, favorecieron al micro expendedor de estas sustancias. Es por eso que, asegura, la erradicación de este mecanismo no solo debe estar acompañado de políticas públicas contundentes que ofrezcan, a través de la cartera de Salud, una verdadera rehabilitación a los consumidores. También de nuevos mecanismos que ayuden a detectar de manera correcta a las personas que expenden estas sustancias.

Uno de los motivos que llevaron a figuras políticas a 'pelear' por la eliminación de la tabla de consumo de drogas, eran las estadísticas que reflejaban que un número de personas estaba en prisión y ocasionaban hacinamiento en los centros carcelarios. Una problemática que era ocasionada por una deficiente interpretación de la normativa por parte de los operadores de justicia, que provocaba que muchos consumidores sean confundidos con traficantes.

