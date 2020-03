Coronavirus: El tiempo y la falta de ingresos acorralan al sector privado

La luz al final del túnel no luce alentadora. Al menos para el sector productivo y comercial. Los representantes de los gremios mayoristas y minoristas -que por primera vez tienen puntos de acuerdo- creen que el efecto del coronavirus y la recomendación de aislamiento domiciliario se siente ahora mismo pero será devastador luego de la recuperación sanitaria.

El tiempo es una de las preocupaciones más fuertes. Las grandes empresas no ven que sus negocios puedan resistir más de 30 días de para. Eso, principalmente, porque los pagos de salarios y aportaciones al Seguro Social no se detendrán de forma inmediata. Es decir, haya o no ventas y producción, el sector privado debe seguir pagando obligaciones a los empleados en relación de dependencia.

El reclamo no viene solo de grandes cámaras empresariales. El presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), Carlos Castellanos, expresó su preocupación porque las alternativas planteadas por el gobierno de Lenín Moreno cubren solo a los grandes productores y casas comerciales. “Quienes vivimos al día, no tenemos soluciones porque no podemos solo quedarnos en casa”, dijo a Este Diario.

La Confederación no tiene aún un estimado de las pérdidas que podría enfrentar pero advierte quiebra de negocios y familias sin ningún recurso en los próximos días. No se habla de semanas o meses, para los vendedores minoristas de mercados y plazas, los propietarios de pequeños negocios y emprendimientos, la crisis insostenible es cuestión de días.

Por eso, luego de una reunión de dirigentes, se resolvió pedir al gobierno algunas medidas de emergencia.

Somos más de cuatro millones de personas que tenemos una actividad económica propia. Estamos complicados Carlos Castellanos

​presidente de los comerciantes minoristas

En esa lista están, por ejemplo, la reducción de tasas de interés para créditos diseñados específicamente para atender la emergencia. También piden, por única vez, un salario básico unificado como bono para los comerciantes autónomos. Si el dinero no es posible, dice la confederación, se puede entregar una canasta básica familiar para los hogares de los comerciantes afectados.

El colectivo plantea, además, ideas más complejas y que tendrían un impacto macroeconómico considerable. Sugieren la reducción temporal del IVA del 12 % al 10 % y el cobro de un tributo extraordinario a los grandes grupos económicos que incrementaron sus ventas a propósito de la emergencia.

El sector empresarial también tiene propuestas pero no implican la fijación de nuevos impuestos. La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) solicita que se difieran las declaraciones y pagos tributarios hasta que la emergencia sea superada. Además, piden que el cobro de servicios básicos también haga una pausa porque la mayoría de fábricas han cerrado sus puertas.

A esas propuestas se suman sectores como los florícolas y los cacaoteros. Esos dos segmentos tienen una seria complicación económica por la propagación del coronavirus en todo el mundo. Los estimados de Expoflores, por ejemplo, hablan de una caída de ingresos de más del 70 %.

Los cacaoteros, de su parte, aseguran que pierden 600 dólares por cada tonelada del producto que comercializan en el país pero que, sobre todo, exportan.

La alerta no es exclusiva de los empresarios y los comerciantes minoristas. El mismo gobierno reconoció que se han perdido más de 300 millones por exportaciones que no se pudieron cumplir.

En el sector turístico también se habla de fuertes caídas en los ingresos. Según el Ministerio de Turismo, si la emergencia supera los 90 días, la baja superará los 540 millones de dólares. Una reducción devastadora para los integrantes de la cadena productiva del turismo interno.

La solución, a decir del viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, es la aplicación de estímulos tributarios, laborales y sociales. El refinanciamiento de deudas con el sector financiero privado es otra alternativa que está en discusión.

En conversación con EXPRESO, el funcionario admitió que la ampliación de plazos y el refinanciamiento no es estático y dependerá del tiempo que dure la emergencia sanitaria que promueve el aislamiento domiciliario.