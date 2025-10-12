Consulta Popular 2025: CNE inició producción de kits que se enviarán al extranjero

Entre los elementos que se pusieron a prueba están los escáneres y las computadoras para la transmisión de los resultados

El CNE anunció el inicio de las pruebas de la línea de producción para los kit que se enviarán al extranjero.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició las pruebas de la línea de producción para la conformación de los kits técnicos que se distribuirán en el exterior con motivo de la Consulta Popular y Referendo 2025. El organismo señaló que los sistemas informáticos fueron puestos a prueba.

“Con la presencia del consejero José Cabrera iniciamos las pruebas para ejecutar la línea de producción de los kits técnicos que se enviarán a las tres circunscripciones del exterior para el Referendo y Consulta Popular 2025”, señaló la entidad electoral.

Entre los sistemas evaluados estuvieron escáneres, computadoras y otros elementos técnicos que permitirán optimizar el funcionamiento del sistema informático durante los comicios del próximo 16 de noviembre.

Cabrera indicó que las pruebas se realizaron en las instalaciones del Cossfa, ubicado en el norte de la capital. Allí, según el consejero, el personal del CNE inició la producción de los kits, a poco más de un mes de que los ecuatorianos acudan a las urnas.

Con este tipo de pruebas, el CNE prevé avanzar en los hitos del calendario electoral. Además, con el envío del material técnico al extranjero, también se prepara el único simulacro que el organismo tiene previsto realizar el próximo 9 de noviembre.

En dicho simulacro se pondrán a prueba todos los sistemas que se utilizarán para la transmisión de resultados. La jornada consistirá en la simulación de votaciones en las 24 delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral.

Concluye plazo para proveedores

En otra fecha clave del calendario electoral, este 12 de octubre de 2025 vence el plazo para que los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias se registren y califiquen como proveedores de promoción electoral.

¡Nos preparamos de forma técnica para el #ReferéndumYConsulta2025! 🇪🇨



Asimismo, continúa el proceso de capacitación para las personas seleccionadas como miembros de las Juntas Receptoras del Voto. El plazo para completar esta formación vencerá el mismo 16 de noviembre, día de las elecciones.

