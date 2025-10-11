Consulta Popular 2025: ¿Cambió tu lugar de votación? Revisa dónde sufragar

Muchos votantes en Ecuador se están llevando una sorpresa: ya no votarán en su recinto habitual

Miles de votantes en Ecuador deberán acudir a nuevos recintos el 16 de noviembre de 2025.

Una nueva jornada electoral se acerca en Ecuador y, con ella, un detalle que podría generar confusión entre los votantes: los cambios en los lugares de votación. Si creías que votarías en el mismo recinto de siempre, debes saber que este año, varios ciudadanos han sido reasignados a nuevos centros de votación, incluso si llevaban años sufragando en el mismo lugar.

Por eso, es clave verificar con tiempo tu recinto para la Consulta Popular y Referéndum 2025, que se celebrará el domingo 16 de noviembre.

Te invitamos a leer | Consulta Popular: ¿Cuáles son las multas por no capacitarse como miembro de mesa?

¿Dónde consultar tu lugar de votación en Ecuador?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya habilitó en su sitio web una herramienta para que cualquier ciudadano pueda revisar fácilmente su lugar de votación y saber si ha sido designado como miembro de mesa (MJRV).

Solo necesitas ingresar a: www.cne.gob.ec

Selecciona la opción “Consulta tu lugar de votación”, digita tu número de cédula y listo.

El sistema te mostrará:

Provincia, cantón y parroquia donde votarás Zona y recinto electoral Número de Junta Receptora del Voto

¿Por qué te cambiaron el recinto electoral?

Este tipo de reasignaciones no son nuevas, pero en este proceso electoral parecen ser más frecuentes. El CNE reorganizó varios puntos de votación para facilitar el acceso a los recintos y optimizar el proceso logístico.

Por eso, aunque hayas votado durante años en un mismo sitio, podrías estar asignado a otro. No te confíes: verifica tu información antes del día de las elecciones.

Más de 291 mil personas fueron llamadas para ser miembros de mesa

El Consejo Nacional Electoral seleccionó a 291.080 ciudadanos para integrar las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

287.735 ejercerán sus funciones dentro del país

3.345 en el exterior

Las notificaciones se enviarán hasta el 1 de noviembre, y las capacitaciones se extenderán hasta el mismo día de las elecciones, el 16 de noviembre.

¿Qué se vota en la Consulta Popular y el Referéndum 2025?

Los ecuatorianos decidirán sobre varios temas que podrían cambiar el rumbo político del país. Estas son algunas de las preguntas clave:

¿Se debe eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos?

¿Reducir el número de asambleístas?

¿Permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador?

¿Convocar a una nueva Asamblea Constituyente?

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!