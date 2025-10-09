Perfil de los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa en el referéndum 2025

Desde estudiantes hasta trabajadores rurales: este es el perfil de las más de 290 mil personas que custodiarán el voto

El CNE designó a más de 292 mil ciudadanos como miembros de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

El Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador está a la vuelta de la esquina. Y mientras el debate sobre las reformas constitucionales crece, hay un grupo clave que ya se prepara para hacer que la jornada electoral sea posible: los miembros de mesa.

Este miércoles 8 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) designó oficialmente a 292.080 ciudadanos que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) tanto en el país como en el exterior. Pero, ¿quiénes son realmente estas personas que contarán los votos y asegurarán que se respete la voluntad popular?

¿Quién puede ser miembro de mesa en Ecuador?

El CNE no elige al azar. De acuerdo con el reglamento, los miembros de mesa son seleccionados entre perfiles muy específicos. Se busca garantizar representatividad, capacidad y compromiso cívico.

El perfil de los MJRV:

Estudiantes universitarios o de institutos técnicos Funcionarios públicos o empleados privados con título profesional o bachillerato Estudiantes de bachillerato mayores de 18 años Miembros de comunidades rurales con educación básica, vinculados a organizaciones legalmente reconocidas

En total, fueron designadas:

287,735 personas dentro del país

3,345 en el exterior

Cada mesa estará compuesta por cinco personas principales: presidente, secretario y tres vocales, además de sus suplentes.

Estudiantes universitarios y de bachillerato formarán parte de las Juntas Receptoras del Voto en el Referéndum 2025 en Ecuador X: @cnegobec

De las aulas al deber cívico

Una parte significativa de los miembros de mesa proviene del sistema educativo. Estudiantes universitarios y de bachillerato (mayores de edad) representan uno de los grupos más grandes seleccionados.

Para ellos, participar en el proceso electoral no solo es una experiencia de formación ciudadana, sino también una oportunidad. El CNE ofrece certificados de participación, que pueden ser usados como mérito académico o profesional.

Además, su participación fortalece la transparencia electoral y acerca a las nuevas generaciones al ejercicio democrático.

Empleados públicos y privados también se suman

Funcionarios estatales y trabajadores del sector privado con formación técnica o profesional también están en la lista. Su experiencia en distintos ámbitos puede ser clave para una gestión ordenada de las mesas.

Voces rurales también presentes

El CNE incluyó a ciudadanos de zonas rurales que hayan concluido la educación básica y pertenezcan a organizaciones comunitarias reconocidas.

Su inclusión es fundamental para garantizar la cobertura electoral en todo el territorio, especialmente en comunidades alejadas donde la participación suele ser más compleja.

¿Fuiste designado como miembro de mesa?

Para saber si estás en la lista, solo tienes que ingresar al portal oficial del CNE y seguir estos pasos:

Accede a www.cne.gob.ec Busca la opción de "Consulta de miembros de mesa" Ingresa tu número de cédula y fecha de nacimiento Verifica si tu nombre aparece y toma nota de tu asignación

Consejo: Revisa más de una vez. El sistema se está actualizando progresivamente y algunos nombres podrían ser notificados en los próximos días.

Lo que se vota este 16 de noviembre

En esta Consulta Popular, los ecuatorianos decidirán sobre propuestas como:

Retorno de bases militares extranjeras

Eliminación del financiamiento público a partidos y movimientos políticos

Reducción del número de asambleístas

Y la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución

Ser miembro de mesa es más que una obligación

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, lo dijo claro: “Son las propias manos de la ciudadanía las que custodian el voto, cuentan los resultados y aseguran que la voluntad del pueblo sea respetada”.

