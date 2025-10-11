Consulta Popular 2025: Verifica aquí tu lugar de votación paso a paso

Consejo Nacional Electoral habilitó también un espacio en su página web para la consulta y verificación de miembros de mesa

El próximo 16 de noviembre de 2025 se realizarán las elecciones por el Referendo y Consulta Popular 2025

El próximo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas. Esta vez, para pronunciarse sobre cuatro preguntas de referendo y consulta popular impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web www.cne.gob.ec la opción para consultar el lugar de votación, además de informar sobre los pasos a seguir para acceder a esta información de cara a la jornada electoral.

El organismo electoral señaló: “El CNE habilitó en su página web la opción de consulta tu lugar de votación en el Referéndum y Consulta Popular 2025, que se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre. Además, el sistema le informará si ha sido seleccionado como Miembro de una Junta Receptora del Voto (MJRV)”.

Cabe recordar que el proceso electoral incluirá cuatro preguntas. Tres de ellas corresponden al referendo, es decir, propuestas que, en caso de ser aprobadas, implicarán reformas a la actual Constitución de la República:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

La pregunta de consulta popular

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

La pregunta de consulta popular no implica cambios directos a la actual Constitución. Sin embargo, en caso de ser aprobada esa pregunta se habilita otra fase del proceso. Se escogerán asambleístas constituyentes que se encargarán de la elaboración de una nueva carta política para el país.

Para conocer el lugar donde ejercerá su derecho al sufragio, puede seguir estos pasos:

Ingresar al portal del CNE: www.cne.gob.ec Hacer clic en la opción “Consulta tu lugar de votación”. Digitar el número de la cédula de identidad. El sistema le informará la provincia, cantón, parroquia, zona, recinto electoral y número de Junta Receptora del Voto.

Además, el usuario que acceda a esta opción digital podrá verificar si ha sido designado como miembro de mesa para este proceso electoral. El CNE también planea habilitar esta función en su aplicación móvil CNE APP.

