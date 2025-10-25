Consulta Popular 2025: Así ubica la aceptación de las preguntas una encuestadora

Click Report emitió su último estudio. Las cifras muestran una aceptación importante a la reducción de asambleístas

El próximo 16 de noviembre de 2025 se votará en la Consulta Popular 2025.

Los resultados de las encuestas de cara al proceso electoral por la Consulta Popular y Referéndum podrán publicarse hasta el próximo 6 de noviembre de 2025. En ese contexto, las empresas dedicadas al pronóstico electoral continúan presentando sus mediciones.

(NO TE PIERDAS: Consulta, escenario del efecto político que genera el paro)

Este 25 de octubre de 2025, Click Report dio a conocer sus últimos resultados. La encuesta se realizó mediante entrevistas “cara a cara” en hogares de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y otras provincias de la Costa y Sierra. En total, fueron consultadas 2.280 personas.

RELACIONADAS TCE admite denuncia del CNE contra Leonidas Iza por presunta infracción electoral

Los resultados se obtuvieron ponderando el tamaño poblacional de cada provincia o zona investigada. Según la metodología utilizada, la empresa estima un margen de error del 2,5%.

¿Dónde se instalarían las bases militares de EE. UU. en Ecuador? Noboa da pistas Leer más

¿Qué dice la encuesta sobre la consulta popular?

El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas. Esta vez, deberán decidir si aprueban o no cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

Tres de ellas están relacionadas con reformas a la actual Constitución: el regreso de las bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos y la reducción del número de asambleístas.

La cuarta pregunta plantea la posible convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. El Ejecutivo busca la redacción de un nuevo texto constitucional, lo cual requiere el respaldo mayoritario de los electores.

Sobre esta última propuesta, la encuesta de Click Report indica que el 59,93% de los consultados está a favor de convocar a una Constituyente. El resto se manifiesta en contra.

En cuanto al regreso de las bases militares extranjeras, el sondeo muestra una aceptación del 58,47%. Por su parte, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos cuenta con un respaldo del 66,8%.

El presidente anunció posibles lugares para las bases militares extranjeras. Flickr Presidencia

Otra propuesta que recibe apoyo mayoritario, según Click Report, es la reducción del número de asambleístas. La encuesta revela un respaldo del 69,10%. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca disminuir el número de legisladores de 151 a 80.

Como dato final, Click Report informó que el 84,9% de los encuestados afirmó conocer que el presidente Daniel Noboa había convocado a una consulta popular para este 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!