Luisa González arremetió en contra del ministro del Interior John Reimberg.Cortesía: Luisa González/ Facebook.

¿Luisa González podría ser candidata a asambleísta constituyente? Esto dijo

La presidenta de la Revolución Ciudadana habló de sus opciones electorales

"Ya soy plato de toda boda", dijo bromista Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana a los periodistas de Radio Farra, de Manabí. Le preguntaron si sería candidata a asambleísta constituyente. Finalmente respondió.

"Por más que yo esté por el no, si gana el sí y hay Constituyente, no puedo dejar que en esa Constituyente vaya cualquier persona y se rifen los derechos del pueblo ecuatoriano", sostuvo. De este modo González no descartó la posiblidad.

El jueves 23 de octubre del 2025, Luisa González sostuvo que ha hablado con Rafael Correa sobre su posible candidatura a la prefectura de Manabí y comentó que no había pensado en eso. Asimismo señaló que ni siquiera ha descartado la opción de volver a terciar por la presidencia de la República en 2029.

