Noboa: “Correa y Luisa haciendo campaña por el SÍ, para que se traspase al NO”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a las declaraciones emitidas por la excandidata presidencial Luisa González y el expresidente Rafael Correa durante el programa Conversando con Correa. En su cuenta oficial, Noboa publicó un mensaje en el que acusó a ambos de “hacer campaña por el SÍ, para que por la tinta se traspase al NO”, en referencia a la consulta popular y el referendo convocados por decreto.

El comentario de la tinta surge a raíz de que en repetidas ocasiones, la excandidata presidencial Luisa González ha sostenido que en las elecciones del 2025, donde resultó electo Daniel Noboa, existió un supuesto “fraude” relacionado con la llamada tinta transferible. Según González, la tinta utilizada en las papeletas habría permitido que la marca del votante se desplace de una casilla a otra, alterando así la voluntad popular.

El mandatario acompañó su comentario con una cita del filósofo Friedrich Nietzsche: “A veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas”. Con ello, buscó responder a las críticas que lo acusan de manipular a la ciudadanía a través de la inseguridad y de impulsar una agenda de injerencia extranjera.

Correa y Luisa haciendo campaña por el SÍ, para que por la tinta se traspase al NO.



“A veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas”



Friedrich Nietzche 😉 pic.twitter.com/D2rKdGklBw — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 21, 2025

González: “Noboa gobierna desde el miedo”

Durante la entrevista, Luisa González sostuvo que el jefe de Estado utiliza la violencia y la crisis de seguridad como herramientas políticas. Según la dirigente de la Revolución Ciudadana, el Gobierno no busca controlar la delincuencia, sino mantener a la población en un estado de temor que facilite la imposición de sus proyectos.

“Daniel Noboa no quiere controlar la inseguridad ni la violencia porque es un elemento que le sirve para manipular a la población, tenerla sometida y gobernar desde el miedo”, afirmó.

La excandidata también cuestionó los ejes de “seguridad y cohesión social” que el Ejecutivo ha planteado como justificación para una eventual Asamblea Constituyente. A su criterio, detrás de esa propuesta se esconde la intención de entregar soberanía y recursos nacionales al poder económico y militar extranjero.

El debate sobre bases militares y soberanía

En la entrevista González también advirtió sobre el posible retorno de bases militares estadounidenses al país, como la que operó en Manta hasta 2009. Según la exaspirante presidencial, la consulta popular y el referendo convocados por Noboa buscan legitimar esa presencia bajo el argumento de reforzar la seguridad.

“Lo que quiere es entregar nuestro país, nuestra soberanía, el manejo de los recursos de Ecuador al poder económico extranjero y a la fuerza militar extranjera”, señaló.

Correa, por su parte, recordó que durante su administración Ecuador se convirtió en uno de los países más seguros de la región, mientras que en la actualidad figura entre los más violentos.

Noboa y sus anteriores críticas a Correa

El cruce de declaraciones entre el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Rafael Correa no es nuevo. En varias ocasiones, el actual jefe de Estado ha respondió a los señalamientos del líder de la Revolución Ciudadana.

En septiembre de 2025, durante un acto en Cuenca, Noboa vinculó a Correa con el debate sobre subsidios a los combustibles. “Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel”, afirmó, en medio de protestas por la eliminación de esa ayuda estatal.

Más recientemente, en octubre de 2025, tras los atentados con explosivos en Guayaquil y el puente de Churute–Naranjal, Noboa respondió a un mensaje de Correa en redes sociales que insinuaba un “autoatentado”. El presidente replicó: “Hoy los prófugos son los que andan insultando, diciendo que yo me hago un autoatentado”, en alusión directa al exmandatario, quien reside en Bélgica.

