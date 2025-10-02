"No ha aprendido a perder": John Reimberg le responde a Luisa González

El ministro del Interior adelantó que se detendrán a todas las personas que generen y financien la violencia en Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, habló este jueves 2 de octubre de 2025 sobre los actos de violencia registrados en el marco del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Coanie) a propósito de la eliminación del subsidio al diésel.

Sin embargo, en esta ocasión el ministro no se refirió exclusivamente al movimiento indígena, sino a la excandidata presidencial y dirigente del correísmo, Luisa González, tras anunciar su respaldo a las movilizaciones por el fin del subsidio al diésel.

El ministro del Interior John Reimberg habló sobre la escalada de violencia que se ha ido presenciando durante los 11 días del paro nacional indefinido, convocado por la Conaie y otras organizaciones sociales.



El mensaje de John Reimberg para Luisa González

En entrevista con Teleamazonas, Reimberg sostuvo que "hay una que todavía no aprende a perder: ahora anuncia que va a salir a dar comida a los manifestantes, a los manifestantes violentos que están causando caos en sectores de una provincia".

No obstante, hizo hincapié en que el Gobierno seguirá actuando frente a la violencia: "donde encontremos violencia también vamos a intervenir, porque no la vamos a permitir, y vamos a detener a quienes están generando violencia en distintas partes del país. Y no solo a ellos: también a esos actores intelectuales que están detrás, financiando la violencia, impulsando el caos, dañando los bienes de los propios ecuatorianos. Ellos también van a pagar por esto".

La actual presidenta de Revolución Ciudadana Luisa González

John Reimberg increpa a González por la consulta popular

Por otra parte, el ministro del Interior, John Reimberg, también increpó a Luisa González por su postura de no apoyar la consulta popular. "Hoy ya no salen a hablar del tema de los subsidios al diésel; ahora salen a decir: en la consulta popular hay que votar “no”. Es una ridiculez tremenda salir a exhibir enseguida la agenda que tienen. Ni siquiera tuvieron la capacidad de inscribirse para poder hacer campaña; no pudieron ni eso. Ya no les queda otra opción que generar caos".

Según Reimberg, todo se trata de "la campaña del partido perdedor, que todavía no se repone del duro golpe en las elecciones y que ahora busca sembrar caos en el país, aprovechando sus relaciones con ciertos dirigentes, incluso con algunos líderes indígenas que se les suman. El pueblo tiene que tenerlo muy claro".

