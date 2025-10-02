Paro nacional 2025: Minuto a minuto de hoy 2 de octubre

Se cumplen 11 días del paro nacional y aún no hay señales de diálogo entre la Conaie y el Gobierno

El paro nacional indefinido en Ecuador, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cumple once días de movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa. La protesta ha generado bloqueos viales en varias provincias, especialmente en la Sierra, y ha derivado en un estado de excepción con toque de queda en zonas estratégicas. Las pérdidas económicas superan los $42 millones de dólares.

RELACIONADAS Paros y falta de institucionalidad alejan la recuperación económica

07:35 | Militares ca´pturados en Alausí son liberados

El ministro del Interior John Reimberg, en una entrevista a Teleamazonas, anunció que los dos militares que fueron secuestrados el miércoles 1 de octubre en Alausí fueron liberados. El ministro mencionó que se encuentran en el hospital para analizar su estado de salud.

También habló sobre los 17 militares que fueron liberados y que ahora están el hospital debido a heridas graves causadas por los manifestantes "si quieren protestar que sea en paz no con actos de violencia que algunos dirigentes han incitado para que suceda". Reimberg condenó la violencia y expresó que hasta ahora hay 35 militares cuyo estado se de salud se vio severamente afectado.

Vías cerradas

Provincia de Imbabura:

Otavalo -Cotacachi

Ibarra - Zuleta - Cayambe

Eje vial rural Otavalo Quiroga

Ibarra - Imbaya - Urcuqui

Otavalo-Cajas

Provincia de Bolívar:

Guaranda a Ambato- sector Quindigua cerca a La Vuelta de Key

Guaranda vía a Riobamba por Gallo Rumi sector Vinchoa Central - Las Herrerías

Guaranda- vía Chimbo sector Santa Fe en el puente

Guaranda- vía Chimbo sector Santa Fe en el puente

Guaranda - Guanujo - vía Echeandía - sector Atandagua

Provincia de Cañar:

Cuenca - Zhud - Cochancay

Cañar Zhud - Cañar

Provincia de Chimborazo:

Riobamba - Cuenca

Las interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

Lo más destacado de la jornada de ayer

En la provincia de Chimborazo, comuneros de la parroquia Nizag, en el cantón Alausí, retuvieron a dos policías que patrullaban la zona. Además, se llevaron una motocicleta oficial y poncharon las llantas de un patrullero, en una acción que fue denunciada por la Policía Nacional como secuestro y daño a bienes públicos. Este hecho elevó la tensión en la zona, donde se mantienen bloqueos intermitentes.

Leonidas Iza denuncia persecución política y criminalización de líderes en Ecuador Leer más

En Quito, la jornada estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en los exteriores de la Universidad Central. Los disturbios se intensificaron durante la tarde, cuando grupos de estudiantes y organizaciones sociales intentaron avanzar hacia el centro histórico, siendo contenidos con gases lacrimógenos. La Defensoría del Pueblo pidió garantías para la protesta pacífica y respeto a los derechos humanos.

En Imbabura, los bloqueos se registraron en Otavalo, Cotacachi y el eje rural hacia Quiroga. Las interrupciones afectaron el traslado de oxígeno medicinal hacia hospitales de Ibarra y el abastecimiento de combustibles en estaciones de servicio. Autoridades locales alertaron sobre el riesgo de desabastecimiento y pidieron corredores humanitarios.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de investigaciones contra dirigentes indígenas de Azuay por presunta asociación ilícita y paralización de servicios públicos. La medida generó rechazo entre organizaciones sociales, que calificaron la acción como una forma de criminalización de la protesta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!