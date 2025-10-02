Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Conaie
La Conaie decidió impulsar el no en la comunidades mediante sus asambleas.Cortesía: Conaie.

Paro nacional 2025: ¿Cómo y por qué la Conaie impulsará el no a la Constituyente?

En el marco del paro nacional 2025, la Conaie resolvió hacer asambleas para abordar la posible Asamblea Constituyente

En medio de las protestas, la Conaie tomó una resolución respecto a la consulta popular que impulsa el Gobierno y la posibilidad de una convocatoria a Asamblea Constituyente. La organización indígena anunció que promoverá el voto por el no.

(NO TE PIERDAS: CNE negó calificación de la RC5 para participar en la campaña por el referéndum)

Desde la mañana del 2 de octubre de 2025, la Conaie sostuvo un Consejo Ampliado para definir las acciones en el marco del paro nacional. La reunión se llevó a cabo en Quito y contó con la participación de delegaciones provenientes de los pueblos de Cayambe y Cotopaxi.

RELACIONADAS

En ese contexto, la organización indígena resolvió, entre otras medidas, mantener el paro, cuyas manifestaciones se concentran principalmente en el norte de Pichincha e Imbabura. Reafirmaron su postura de sostener la movilización hasta que se derogue el Decreto Ejecutivo 126, mediante el cual se eliminó el subsidio al diésel.

Contará con elementos de seguridad incorporados por el Instituto Geográfico Militar (IGM)

Así será la papeleta electoral para el Referéndum y Consulta Popular 2025

Leer más

El no en la consulta popular

Como parte de sus exigencias para levantar el paro, la Conaie anunció que convocará a asambleas en las provincias y comunidades con el objetivo de “consolidar la campaña nacional por el no a la Asamblea Constituyente”.

Según Marlon Vargas, presidente de la Conaie, la Constituyente es un mecanismo que no responde a las verdaderas demandas del pueblo. “Busca distraer la atención de la crisis social y económica”, expresó durante la lectura de las resoluciones.

Además, la organización manifestó su rechazo al proceso constituyente, al considerar que se pretende “eliminar los derechos colectivos de la naturaleza, los derechos laborales y la gestión comunitaria del agua”.

El CNE y el proceso para la consulta popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la inscripción para hacer campaña por la consulta popular a los movimientos CREO (lista 21) y ADN (lista 7), que apoyan el sí a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con miras a reformar la Constitución vigente desde 2008.

En total, buscan participar en este proceso cinco organizaciones políticas a favor del sí y siete por el no. Asimismo, siete organizaciones sociales respaldan el sí y tres el no. Este 2 de octubre de 2025 se conocieron los informes de las cinco organizaciones políticas que ya han sido habilitadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Beccacece espera dos partidos exigentes para Ecuador contra México y Estados Unidos

  2. Artistas locales protestan con plantón cultural contra medidas del gobierno de Noboa

  3. Kendry Páez asume inédito rol en triunfo de Racing de Estrasburgo | Conference League

  4. Daniel Noboa amplía el feriado de octubre en Ecuador: estos son los días de descanso

  5. Paro nacional 2025: ¿Cómo y por qué la Conaie impulsará el no a la Constituyente?

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

  5. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

Te recomendamos