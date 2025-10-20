Noboa envía mensaje a Trump sobre minería ilegal y narcotráfico: ¿qué le dijo?

El presidente Noboa enfatizó que ha logrado reducir la pobreza a su nivel más bajo desde 2018 (24 %)

Daniel Noboa reiteró su compromiso de mantener a Ecuador en la primera línea de la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal.

En un mensaje dirigido al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa reiteró su compromiso de mantener a Ecuador en la primera línea de la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal, dos actividades que —según dijo— amenazan la paz, la economía y el medio ambiente en la región.

“President Trump, Ecuador stands firm in the global fight against drug trafficking and illegal mining, challenges that demand unity among nations committed to peace and prosperity”, escribió Noboa en inglés, en un gesto que ha sido interpretado como un intento de fortalecer la alianza bilateral en temas de seguridad y cooperación regional.

El presidente enfatizó que, pese a las dificultades internas y los ataques a su gestión, el país ha mantenido indicadores económicos positivos. “En medio de esta batalla, y a pesar de constantes ataques, nuestro país ha logrado más del 4 % de crecimiento económico, mantener la inflación por debajo del 1 % y reducir la pobreza a su nivel más bajo desde 2018 (24 %)”, aseguró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. JIM LO SCALZO / EFE

Un encuentro entre Petro y Trump

El mensaje también se produce en medio de una creciente confrontación entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha cuestionado las operaciones antidrogas de Estados Unidos en altamar. A diferencia de Petro, Noboa ha expresado abiertamente su respaldo a las acciones estadounidenses y ha reiterado su disposición a “luchar codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad en toda nuestra región”.

Además, el Gobierno ecuatoriano ha planteado una consulta popular para el 16 de noviembre, en la que se preguntará a la ciudadanía si se debe eliminar la prohibición constitucional que impide la instalación de bases militares extranjeras en el país. Esta propuesta ha sido interpretada como parte de una estrategia para reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

