Consulta 2025: CNE, Fuerzas Armadas y Policía definirán zonas con riesgo

La presidenta del CNE Diana Atamaint anticipó una reunión para conocer información sobre la seguridad durante los comicios

En el simulacro nacional realizado por el CNE también se puso en práctica el protocolo ante amenaza de explosivos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Policía Nacional mantendrán una reunión para analizar las zonas de riesgo de cara al Referéndum y Consulta Popular 2025. La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, hizo el anuncio este 9 de noviembre de 2025.

La titular del CNE fue consultada sobre la identificación de dichas zonas. Su respuesta fue: “En esta semana nos reuniremos tanto con las Fuerzas Armadas como con la Policía Nacional para conocer toda la estrategia que se va a implementar”, señaló Atamaint. También agregó que el resultado de dicha reunión no será difundido por motivos de seguridad.

Adelantó que, con base en procesos anteriores, existe una práctica consolidada y protocolos que aplican ambos organismos de seguridad, con el objetivo de garantizar tranquilidad a la ciudadanía durante la jornada electoral.

Sobre eventualidades derivadas del clima

El CNE aseguró que tiene definido un plan de contingencia para diversas situaciones. “Para lo que tiene que ver con el clima, sobre todo en la Costa, aunque también en la Sierra, tenemos recintos alternativos muy cercanos a los ya designados”, afirmó Atamaint.

También se informó que todas las delegaciones cuentan con generadores de energía para enfrentar cualquier eventualidad. Este recurso será clave para la transmisión de datos derivados del procesamiento de las actas.

El CNE puso a prueba el sistema informático

En 24 recintos emblemáticos de las 24 provincias del país, este 9 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral puso en marcha el simulacro de votaciones previo a los comicios del próximo 16 de noviembre.

Tres elementos fueron puestos a prueba: el sistema de escrutinio y transmisión de datos, la seguridad en los recintos, y la capacidad de reacción ante eventos adversos como hechos de violencia o protestas.

Este 9 de noviembre de 2025, el CNE realizó l simulacro nacional precio a la Consulta Popular 2025. Foto: Karina Defas/ Expreso

Está previsto que el organismo electoral realice la evaluación del simulacro el lunes 10 de noviembre de 2025.

