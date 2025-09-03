Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Los supuestos chats de Villavicencio que únicamente están siendo publicados son útiles para el crimen.
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, solo 11 días antes de las elecciones presidenciales.ARCHIVO EXPRESO

Caso Villavicencio: ¿Qué sigue después de la audiencia de formulación de cargos?

La Fiscalía tiene 90 días para recopilar información que fortalezca su teoría del caso

Tras la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, la investigación del magnicidio entra en una fase clave. La instrucción fiscal, un periodo crucial en el que la fiscal Ana Hidalgo debe recopilar las pruebas necesarias para llevar a juicio a los cuatro acusados: Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

¿Qué es la instrucción fiscal y cuánto dura?

Caso Villavicencio

Villavicencio: Fiscalía habla de un complot político-criminal

Leer más

La instrucción fiscal es la fase procesal en la que la Fiscalía, bajo la supervisión de la jueza María Daniela Ayala, recolecta y perfecciona los elementos de convicción. En este caso de asesinato, el plazo de la instrucción es de 90 días, que se pueden extender hasta un máximo de 120 días si vincula a alguien más. Durante este tiempo, la Fiscalía puede practicar nuevas diligencias, como recibir más testimonios, solicitar que la jueza autorice pericias, análisis de comunicaciones y otras investigaciones que fortalezcan su teoría del caso.

RELACIONADAS

¿Qué se espera en las próximas semanas?

  • Recurso de apelación

Es probable que los abogados de Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, quienes recibieron prisión preventiva, presenten recursos de apelación para intentar revertir la decisión de la jueza. La sala respectiva de la Corte Provincial de Justicia resolverá la apelación en una audiencia posterior.

  • Investigación en el extranjero

La Fiscalía continuará con las gestiones para que las autoridades de Estados Unidos colaboren con la investigación de José Serrano y Xavier Jordán. La orden de presentación en el consulado en Miami es una medida cautelar, pero la Fiscalía buscará una extradición o la colaboración de ese país.

RELACIONADAS

  • Posible cierre de la instrucción

Si la Fiscalía considera que ya tiene suficientes pruebas, podría declarar cerrada la instrucción antes del plazo máximo. Una vez que la instrucción se cierra, la Fiscalía debe decidir si emite un dictamen acusatorio o uno abstentivo.

Audiencia preparatoria de juicio: Si el dictamen es acusatorio, se convoca a una audiencia preparatoria de juicio. En esta instancia, la jueza evalúa la acusación, escucha a las partes y decide si hay méritos para llamar a los acusados a juicio. Esta etapa es crucial porque determina si el caso avanza a un juicio oral o se archiva.

Hijas Villavicencio

Hijas de Fernando Villavicencio denuncian a Xavier Jordán por intimidación

Leer más

El riesgo de un caso débil

La audiencia preparatoria de juicio es el filtro final antes del juicio oral. En esta etapa, el juez evalúa la acusación de la Fiscalía y las pruebas que presenta. Si la jueza determina que los indicios son insuficientes, contradictorios o no vinculan de manera contundente a los acusados con el crimen, tiene la facultad de dictar un auto de sobreseimiento.

RELACIONADAS

El sobreseimiento implica el archivo de la causa. En el caso Villavicencio, esto representaría un golpe para la justicia, ya que el crimen quedaría en la impunidad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Us Open: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz enfrentados en semifinales

  2. Ley urgente sobre el BIESS inició trámite: ¿Qué pasó en Comisión de Desarrollo?

  3. Colombia vs. Bolivia: fecha, hora y dónde ver el partido de Eliminatorias 2026

  4. ¿Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IESS, salió del Ecuador?

  5. Rescatan una tortuga lagarto cerca de la Espol y advierten de su peligrosa mordida

LO MÁS VISTO

  1. Falleció Marvin Salas, el alcalde del cantón Nobol

  2. Temblor en Ecuador hoy, 3 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo?

  3. ¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

  4. Caso Villavicencio: claves de la audiencia por asesinato del excandidato presidencial

  5. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

Te recomendamos