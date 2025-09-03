Caso Villavicencio: ¿Qué sigue después de la audiencia de formulación de cargos?

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, solo 11 días antes de las elecciones presidenciales.

Tras la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, la investigación del magnicidio entra en una fase clave. La instrucción fiscal, un periodo crucial en el que la fiscal Ana Hidalgo debe recopilar las pruebas necesarias para llevar a juicio a los cuatro acusados: Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

¿Qué es la instrucción fiscal y cuánto dura?

La instrucción fiscal es la fase procesal en la que la Fiscalía, bajo la supervisión de la jueza María Daniela Ayala, recolecta y perfecciona los elementos de convicción. En este caso de asesinato, el plazo de la instrucción es de 90 días, que se pueden extender hasta un máximo de 120 días si vincula a alguien más. Durante este tiempo, la Fiscalía puede practicar nuevas diligencias, como recibir más testimonios, solicitar que la jueza autorice pericias, análisis de comunicaciones y otras investigaciones que fortalezcan su teoría del caso.

¿Qué se espera en las próximas semanas?

Recurso de apelación

Es probable que los abogados de Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, quienes recibieron prisión preventiva, presenten recursos de apelación para intentar revertir la decisión de la jueza. La sala respectiva de la Corte Provincial de Justicia resolverá la apelación en una audiencia posterior.

Investigación en el extranjero

La Fiscalía continuará con las gestiones para que las autoridades de Estados Unidos colaboren con la investigación de José Serrano y Xavier Jordán. La orden de presentación en el consulado en Miami es una medida cautelar, pero la Fiscalía buscará una extradición o la colaboración de ese país.

Posible cierre de la instrucción

Si la Fiscalía considera que ya tiene suficientes pruebas, podría declarar cerrada la instrucción antes del plazo máximo. Una vez que la instrucción se cierra, la Fiscalía debe decidir si emite un dictamen acusatorio o uno abstentivo.

Audiencia preparatoria de juicio: Si el dictamen es acusatorio, se convoca a una audiencia preparatoria de juicio. En esta instancia, la jueza evalúa la acusación, escucha a las partes y decide si hay méritos para llamar a los acusados a juicio. Esta etapa es crucial porque determina si el caso avanza a un juicio oral o se archiva.

El riesgo de un caso débil

La audiencia preparatoria de juicio es el filtro final antes del juicio oral. En esta etapa, el juez evalúa la acusación de la Fiscalía y las pruebas que presenta. Si la jueza determina que los indicios son insuficientes, contradictorios o no vinculan de manera contundente a los acusados con el crimen, tiene la facultad de dictar un auto de sobreseimiento.

El sobreseimiento implica el archivo de la causa. En el caso Villavicencio, esto representaría un golpe para la justicia, ya que el crimen quedaría en la impunidad.

