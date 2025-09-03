Caso Villavicencio: "Mi cliente no puede regresar a Ecuador", dice defensa de Jordán

La defensa de Xavier Jordán negó la autenticidad de los supuestos chats con Leandro Norero

El abogado de Xavier Jordán negó que su cliente esté vinculado con el asesinato de Fernando Villavicencio.

En el marco de la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, el abogado de Xavier Jordán rechazó los señalamientos de la Fiscalía y aseguró que su cliente enfrenta un proceso basado en “intereses políticos” y pruebas “débiles y manipuladas”.

“Mi cliente no puede regresar a Ecuador”

El abogado de Jordán explicó que su defendido no puede salir de Estados Unidos debido a su estatus migratorio y que tiene prevista una audiencia con las autoridades norteamericanas en marzo de 2027. Hasta esa fecha, insistió, Jordán no está legalmente autorizado a viajar, lo que —a su criterio— imposibilita cualquier orden judicial que lo obligue a comparecer en Ecuador.

Por esta razón, solicitó a la jueza María Daniela Ayala que no dicte prisión preventiva contra su cliente, argumentando que no hay riesgo de fuga ya que su permanencia en EE. UU. está sujeta a decisiones migratorias.

Defensa rechaza chats y cuestiona pericias

Uno de los puntos más controvertidos de la intervención fue la negativa de Jordán sobre los supuestos chats con el narcotraficante Leandro Norero, señalados por la Fiscalía como parte de la planificación del crimen.

Caso Villavicencio: sigue aquí la audiencia clave por el asesinato del excandidato Leer más

El abogado reveló que su cliente presentó en Estados Unidos una pericia independiente sobre la aplicación Threema, en la que —según la defensa— no es posible determinar con certeza a qué usuario pertenecen los mensajes atribuidos a Jordán.

“Los chats presentados por la Fiscalía no prueban que mi cliente haya financiado ni coordinado el asesinato de Villavicencio. Hay un claro sesgo político en este caso”, sostuvo el abogado.

La audiencia de vinculación de cargos en el caso Villavicencio se realiza este 3 de septiembre. gustavo guamán

Críticas a la teoría de la Fiscalía

La defensa también cuestionó que la Fiscalía no haya precisado el rol exacto que se le atribuye a Jordán dentro de la supuesta estructura criminal: “¿Se lo acusa de financista, de instigador o de coordinador? No hay claridad sobre su grado de participación”.

Hijas de Fernando Villavicencio denuncian a Xavier Jordán por intimidación Leer más

Además, reiteró que las acusaciones forman parte de una estrategia para vincular falsamente a Jordán con el asesinato, pese a que —según la defensa— no existe evidencia directa que lo ubique en la planificación del crimen.

Un caso que enfrenta varias versiones

La Fiscalía, liderada por Ana Hidalgo, sostiene que Jordán habría sido uno de los principales financistas del asesinato, con base en declaraciones de Daniel Salcedo y otros testimonios protegidos. En su teoría, detrás del crimen se articuló una red política y económica vinculada a Ronny Aleaga, José Serrano y Jorge Glas, en coordinación con estructuras del crimen organizado.

La defensa, sin embargo, insiste en que Jordán no participó en ninguna fase de la planificación y asegura que la Fiscalía pretende “construir un caso” para justificar un complot inexistente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ