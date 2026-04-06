Caso del millón de dólares: ¿existe indagación con fuero de por medio?

El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo abrió una incógnita: la posible intervención de unidades de fuero nacional.

El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en Quito no solo abrió una incógnita sobre su origen. También activó una arista legal de mayor nivel: la posible intervención de unidades de fuero nacional, reservadas para casos específicos dentro del sistema judicial ecuatoriano.

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En Ecuador, el fuero nacional aplica a autoridades como el presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, jueces nacionales y provinciales, magistrados del Tribunal Contencioso Electoral y vocales de entidades públicas.

Este fuero es de carácter personal y determina que las investigaciones o procesos sean conocidos en instancias superiores, conforme a lo previsto en varios apartados del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador.

En materia penal, las reglas de competencia se complementan con los artículos 404 al 409 del Código Orgánico Integral Penal, que regulan la competencia territorial y material para determinar qué autoridad conoce una causa.

Agentes de la Unidad Antidrogas y de Criminalística encontraron el dinero en el subsuelo del World Trade Center. Fiscalía General del Estado

¿Existe indagación con fuero de por medio?

El elemento que conecta este caso con ese nivel es un documento presentado por la defensa de Elit Corporation, dirigido a una fiscal de fuero nacional. Hay que considerar que ese detalle no confirma que exista una causa en esa instancia, pero sí evidencia que el caso fue planteado ante un nivel de investigación superior.

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Todo empezó el 20 de marzo de 2026, cuando la Policía Antinarcóticos ejecutó un operativo antidrogas en el sector de La Mariscal, específicamente en un reconocido y lujoso edificio de la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo de aquella edificación se encontró una caja fuerte con dinero en efectivo.

Según la información policial preliminar, el monto fue de $992.560, descubierto mientras los agentes ejecutaban una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas, pese a que en el sitio no se encontraron drogas ni hubo detenidos.

En las primeras horas no hubo un propietario identificado, por lo que el hallazgo generó versiones cruzadas y especulación. Pero con el paso de los días se confirmó que el dinero era reclamado por Elit Corporation.

El grupo no es una compañía mercantil, sino una sociedad civil, cuya representación legal recae en Pablo Sebastián Castro Semanate. El abogado del holding, Jorge Ortega, sostuvo de forma pública que el monto real superaba el millón de dólares. Habló de $1’048.000.

También afirmó que los fondos tienen respaldo documental y corresponden a actividades económicas del grupo. Por su parte, en declaraciones públicas, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

En breve más detalles. pic.twitter.com/x6y8H1cqsI — John Reimberg (@JohnReimberg) March 3, 2026

¿Qué es Elit Corporation y la red de empresas?

Elit Corporation articula una red de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías. Entre ellas consta Elitebusiness Comercio y Servicios S.A., con capital de $800.000. También figura Elitenergy Generación Eléctrica S.A., con capital de $4’500.800. A esto se suma Constructora Villacreces Andrade CVA S.A., con capital de $1’000.800. Otra empresa es PETGAS Negocios con Terceros Ecuador S. A., vinculada al sector hidrocarburífero.

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Varias de estas compañías comparten dirección en Quito, en el edificio donde ocurrió el hallazgo del millón de dólares, y usan correos con el dominio web ‘elitcorp.com’. En la estructura empresarial se repite un nombre: Roberto José Villacreses Oviedo, quien figura como gerente general, presidente o accionista en distintas empresas del grupo. En Elitebusiness aparece como gerente general; mientras que en Elitenergy, como presidente ejecutivo. También consta en la constructora mencionada.

El otro eje empresarial se vincula con Pablo Castro Semanate, quien además de representar a Elit Corporation, es administrador en otras compañías del grupo. A esto se suma Karla Semanate Ochoa, quien aparece en registros societarios vinculados.

Procesos judiciales contra Pablo Castro y Roberto Villacreses



En el ámbito judicial, Pablo Castro Semanate aparece vinculado a una denuncia por defraudación tributaria en 2023. Esa causa fue archivada por falta de elementos para formular cargos, según resolución judicial. En 2024 figura como sospechoso en otra denuncia por el mismo delito, sin registros públicos de proceso abierto.

Por su parte, Roberto Villacreses registra denuncias por estafa, uso de documento falso (también archivada) y uso de suelo. En este último caso no hay registros accesibles de una causa en curso en la Función Judicial.

Solicitud Se solicitó información a la Fiscalía para conocer qué se hace en este tipo de casos. La entidad respondió que la información es reservada.

Expreso solicitó información a la Fiscalía General del Estado para conocer qué se hace en este tipo de casos, qué procedimientos establece la normativa legal, si es habitual o permitido por ley tener una cantidad así de alta en una caja fuerte, en una bodega de un edificio, entre otros detalles relacionados, pero no hubo una respuesta que lo aclare.

La entidad, por medio de un correo electrónico, sostuvo que, conforme al artículo 472 numeral 3 del COIP y el artículo 180 numeral 2, la información de investigaciones previas es reservada. Además, indicó que existe obligación legal de mantener la confidencialidad. Esto impide conocer detalles sobre diligencias o posibles líneas de investigación.

#ATENCIÓN || La investigación iniciada por @FiscaliaEcuador no es en contra ni de las personas, ni de las empresas que se menciona.

El dinero es lícito y eso se acreditará en la investigación, por parte de mis patrocinados.

La empresa propietaria del dinero, una vez… https://t.co/vGB3Xf1NPI — Jorge Luis Ortega Galarza (@ortegajorgeluis) March 21, 2026

El círculo empresarial relacionado a Elit Corporation

El conglomerado de Elit Corporation también aparece conectado con el entorno de Mario Godoy. Según reportes, Pablo Castro Semanate es hijo de Karla Semanate Ochoa, pareja de Roberto Villacreses, y mantendría cercanía con Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Ambas, además, compartirían círculo social con María José Saavedra, esposa del asesor presidencial Fausto Jarrín.

En causas judiciales, el accionista de Elit Corporation ha sido defendido por abogados ligados a ese mismo entorno, incluyendo estudios jurídicos cercanos a Godoy. Sobre estos vínculos, el abogado Jorge Ortega dice que las relaciones no tienen incidencia en la estructura empresarial.

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