Resultados CNE: así avanza el conteo oficial del Referéndum y Consulta Popular 2025

El CNE comenzará a difundir los primeros resultados a partir de las 18:30. Síguelo en vivo aquí

Las elecciones se han llevado con normalidad en el país.

La consulta popular y referéndum 2025 se lleva a cabo en Ecuador este domingo 16 de noviembre. Las urnas se abrieron a las 07:00 en todo el país y se cerrarán a las 17:00. A partir de ahí, cada junta receptora del voto comenzará el conteo para conocer los resultados de estas elecciones.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), los primeros resultados podrán estar listos alrededor de las 18:30. Cuando se espera que estén procesadas las primeras papeletas y comience a mostrarse la información en la página oficial del CNE.

Hay que recordar que en esta ocasión no habrá datos de Exit Poll, ni encuestas a boca de urna tras el cierre de las votaciones. Por lo que la ciudadanía deberá esperar hasta que el organismo encargado comience a procesar y publicar los datos oficiales.

Resultados oficiales CNE: Conteo en tiempo real

Desde las 18:30 que el CNE empiece a compartir los primeros resultados, iremos actualizando esta misma nota con las cifras oficiales.

¿Cómo seguir los resultados de la consulta popular y el referéndum en vivo?

Solo se podrá seguir por la página web oficial del CNE o su app. Apenas inicien a subir la información a su plataforma digital, todos podrán seguir los resultados en vivo, minuto a minuto. La velocidad de lo resultados dependerá de cuan rápido se suban al sistema lo contabilizado en cada junta receptora del voto.

Las elecciones también se realizaron en países del exterior donde hay ecuatorianos. EFE

Se espera que la misma noche de este domingo 16 de noviembre se pueda conocer el ganador. Así no estén todos los resultados, sí se podría saber que hay una tendencia irreversible.

La aplicación CNE APP, está disponible gratuitamente en App Store y Google Play. Solo la versión más reciente permitirá visualizar correctamente los datos oficiales, incluyendo:

Lugar de votación

Resultados preliminares

Información sobre capacitación de los Miembros de las Juntas Receptoras de Voto (MJRV)

Denunciaron papeletas falsas y alteradas en Esmeraldas

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre un hecho irregular ocurrido durante la jornada de este 16 de noviembre de la Consulta Popular y Referendo 2025. En la Escuela EGB General Villamil en el recinto de Tonchigue, Esmeraldas, la Policía Nacional aprehendió a un ciudadano que pretendía ingresar a las Juntas Receptoras del Voto (JRV) con cinco papeletas falsas y alteradas.

