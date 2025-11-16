Expreso
Niels Olsen voto en la consulta popular 2025
Niels Olsen votó en la UEES y expresó su confianza en el respaldo de la ciudadanía.X: @NielsOlsen

Niels Olsen confía en un "Sí" mayoritario y apoya reducir asambleístas

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sufragó en la UEES y expresó confianza en el respaldo ciudadano

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, acudió a las urnas alrededor de las 11:15 en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en Samborondón, acompañado de su esposa y un equipo de seguridad, para ejercer su derecho al voto en la jornada electoral de este domingo.

Tras sufragar, Olsen manifestó su esperanza de que la ciudadanía respalde los cambios planteados en la consulta popular.

“Hoy tenemos una gran oportunidad como ecuatorianos de dejar atrás todo lo que nos ha molestado por mucho tiempo… de tener el cambio al que hemos aspirado y soñado. Las cuatro preguntas representan los principales pedidos que han hecho los ecuatorianos al Gobierno”, expresó.

Confianza en resultados y rol en la constituyente

El presidente de la Asamblea señaló que esperaba un resultado positivo en las cuatro preguntas, aunque evitó adelantar detalles específicos.

Además, el Olsen fue propuesto por el presidente Daniel Noboa para integrar una eventual Asamblea Constituyente, en caso de aprobarse esa iniciativa.

 Sobre si le gustaría presidir dicho organismo, Olsen indicó que esa decisión dependerá de los resultados y de las definiciones internas de su movimiento político, ADN, que deberá establecer los cuadros para la conformación de la constituyente.

Respaldo a la reducción de asambleístas

Olsen también se pronunció a favor de disminuir el número de legisladores de 151 a 73, argumentando que los recursos liberados deberían destinarse a áreas sociales prioritarias para el país.

