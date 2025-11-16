Lavinia Valbonesi sufraga en Guayaquil acompañada por el presidente Noboa

Lavinia Valbonesi ejerció su voto en el norte de Guayaquil junto al presidente Daniel Noboa en las elecciones 2025

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, acudió a un recinto electoral ubicado en el norte de Guayaquil para ejercer su derecho al voto. Lo hizo acompañada de su esposo, el presidente Daniel Noboa, en el marco de la jornada electoral de 2025.

El mandatario acompañó a su esposa durante el sufragio, reforzando el mensaje de participación democrática en esta jornada. Su presencia en el recinto generó expectativa entre los ciudadanos y medios de comunicación que siguieron de cerca el proceso.

Ambiente electoral en el norte de Guayaquil

El acto de votación se desarrolló en un ambiente de orden y seguridad, con la presencia de simpatizantes y autoridades. La participación de figuras públicas como Valbonesi y Noboa buscó incentivar a la ciudadanía a acudir a las urnas.

La jornada electoral de este año incluye tanto elecciones como la consulta popular, lo que convierte la participación en un ejercicio clave para la democracia ecuatoriana.

La presencia de la primera dama y el presidente en Guayaquil se enmarca en este llamado a fortalecer la institucionalidad.

La primera dama, a través de Instagram destacó que su participación en esta jornada electoral representa un compromiso con la ciudadanía ecuatoriana. En su mensaje afirmó: "Esto es por ti y por todas quienes decidimos avanzar", subrayando el sentido colectivo de su voto y el llamado a la unidad democrática.

