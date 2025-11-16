Consulta Popular 2025: dónde ver los resultados en tiempo real del CNE

El CNE transmitirá en tiempo real los resultados de la consulta popular vía web y CNE APP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que los resultados de la consulta popular y referéndum estarán disponibles en tiempo real a través de su página web oficial y mediante la aplicación móvil CNE APP. Más de 13,9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para responder las cuatro preguntas planteadas en este proceso democrático.

El organismo electoral recordó que para acceder a información oficial sobre el proceso, los ciudadanos deben descargar o actualizar la aplicación CNE APP, disponible gratuitamente en App Store y Google Play. Solo la versión más reciente permitirá visualizar correctamente los datos oficiales, incluyendo:

Lugar de votación

Resultados preliminares

Información sobre capacitación de los Miembros de las Juntas Receptoras de Voto (MJRV)

Primeros resultados desde las 19:00

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que los primeros resultados de la consulta popular y el referéndum comenzarán a visualizarse desde las 19:00. Señaló que en ese momento se habilitará el flujo de datos públicos en la página web oficial y en la aplicación CNE APP.

Recordó que los resultados del referéndum y la consulta popular serán proclamados únicamente por el Consejo Nacional Electoral. En su intervención, pidió a la ciudadanía y a los medios cerrar filas frente a la desinformación y las mentiras que suelen circular durante el escrutinio.

Señaló que este es un momento en el que la democracia necesita claridad, responsabilidad y unidad para difundir hechos verificables, y recordó que solo la información oficial del CNE debe ser tomada como válida.

