Consulta Popular 2025: dónde ver los resultados en tiempo real del CNE
El CNE transmitirá en tiempo real los resultados de la consulta popular vía web y CNE APP
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que los resultados de la consulta popular y referéndum estarán disponibles en tiempo real a través de su página web oficial y mediante la aplicación móvil CNE APP. Más de 13,9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para responder las cuatro preguntas planteadas en este proceso democrático.
El organismo electoral recordó que para acceder a información oficial sobre el proceso, los ciudadanos deben descargar o actualizar la aplicación CNE APP, disponible gratuitamente en App Store y Google Play. Solo la versión más reciente permitirá visualizar correctamente los datos oficiales, incluyendo:
- Lugar de votación
- Resultados preliminares
- Información sobre capacitación de los Miembros de las Juntas Receptoras de Voto (MJRV)
Primeros resultados desde las 19:00
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que los primeros resultados de la consulta popular y el referéndum comenzarán a visualizarse desde las 19:00. Señaló que en ese momento se habilitará el flujo de datos públicos en la página web oficial y en la aplicación CNE APP.
Recordó que los resultados del referéndum y la consulta popular serán proclamados únicamente por el Consejo Nacional Electoral. En su intervención, pidió a la ciudadanía y a los medios cerrar filas frente a la desinformación y las mentiras que suelen circular durante el escrutinio.
Señaló que este es un momento en el que la democracia necesita claridad, responsabilidad y unidad para difundir hechos verificables, y recordó que solo la información oficial del CNE debe ser tomada como válida.
