Más de 410 mil lojanos votan en una jornada masiva y sin novedades

Loja vivió una jornada democrática con alta participación y ambiente tranquilo en sus 210 recintos

En los 16 cantones de la provincia, ciudadanos ejercieron su derecho al voto sin que se reporten novedades.

La provincia de Loja vivió este domingo una de las jornadas electorales más concurridas de los últimos años. Un total de 410 mil votantes acudieron a las urnas distribuidas en los 210 recintos electorales instalados en los 16 cantones. Hasta el momento, las autoridades han reportado que el proceso se desarrolla con normalidad y sin incidentes relevantes.

Desde las primeras horas, las filas empezaron a tomar forma en centros educativos y espacios públicos donde funcionaron las Juntas Receptoras del Voto. El movimiento ciudadano llamó la atención por su intensidad y constancia, reflejando el interés por participar en el referéndum y consulta popular.

En uno de los recintos más concurridos de la capital lojana, María Jaramillo, votante de 42 años, destacó la agilidad del proceso. “Pensé que iba a tardar más, pero todo avanzó rápido. Vine con toda mi familia porque creemos que cada voto cuenta”, comentó mientras abandonaba el recinto.

RELACIONADAS Tránsito fluido y operativos especiales marcan la jornada electoral en Quito

Ciudadanos destacaron la buena organización y el ambiente tranquilo

En el cantón Catamayo, Luis Armijos, comerciante, señaló que la organización fue clave para evitar aglomeraciones. “Fui temprano y la fila avanzaba sin problemas. Se siente un ambiente tranquilo y la gente está cumpliendo con responsabilidad”, aseguró.

En el sector sur de la ciudad, la docente Carmen Ojeda enfatizó el orden con el que se ha desarrollado la jornada. “No se han visto inconvenientes. Hay personal guiando y la gente está colaborando. Eso demuestra la madurez cívica de Loja”, manifestó.

Consulta Popular 2025: Votantes madrugan y jornada sin novedades en Cotopaxi Leer más

El CNE destaca el flujo constante y mantiene monitoreo en toda la provincia

El Consejo Nacional Electoral informó que el flujo constante de ciudadanos demuestra el compromiso democrático de la provincia.

Aunque la jornada se mantiene estable, los organismos de control continúan con el monitoreo en todos los cantones para garantizar el normal desarrollo del proceso hasta el cierre oficial de las urnas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí