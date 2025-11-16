Consulta Popular 2025: Votantes madrugan y jornada sin novedades en Cotopaxi

Recintos electorales se instalaron con normalidad mientras fuerzas del orden y autoridades garantizan la seguridad

El proceso electoral se desarrolla sin mayores inconvenientes, al momento no existe muchos ciudadanos sufragando.

Desde antes de las 07:00 de este domingo 16 de noviembre varios votantes llegaron a los recintos electorales en la provincia de Cotopaxi para participar en el proceso electoral y referéndum 2025, pese a la persistente lluvia que se registró desde la noche anterior.

Diego Gómez, uno de los primeros ciudadanos en sufragar, destacó la organización del proceso: “Desde las 07:00 ingresamos sin inconvenientes. La Policía Nacional y el Ejército estaban presentes. Las mesas se instalaron rápidamente y pudimos votar con normalidad y agilidad”, señaló.

La directora provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Verónica Benavides, informó que todos los recintos funcionan al 100% y sin novedades. “No hemos tenido afectaciones por la lluvia. Estamos coordinando temas de infraestructura y movilidad con instituciones como la empresa eléctrica y demás entidades competentes”, precisó.

Varios votantes llegaron a los recintos electorales en la provincia de Cotopaxi para participar en el proceso electoral y referéndum 2025. Gloria Taco

Seguridad en la jornada electoral

El general de brigada Medardo Calero Silva, de las Fuerzas Armadas, explicó que 1.300 militares se encuentran desplegados en los 157 recintos electorales para proteger la integridad del material electoral y apoyar la seguridad.

El trabajo militar inició semanas antes: “Estamos operativos desde hace dos meses, cuando empezó la confección de papeletas en el Instituto Geográfico Militar. No se ha presentado ninguna novedad en la provincia pese a las lluvias”, aseguró.

Control municipal y vigilancia en Latacunga

El director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Latacunga, Marco Salazar, detalló que 70 agentes de control municipal vigilarán 27 unidades educativas del cantón Latacunga para retirar ventas informales y evitar aglomeraciones en ingresos y salidas.

Además, indicó que 111 cámaras de vigilancia monitorean la ciudad desde la sala de control. “Buscamos que la ciudadanía ejerza su voto con normalidad y que no espere hasta última hora para evitar inconvenientes al cierre de los recintos”, enfatizó.

Policía Nacional despliega 500 uniformados en toda la provincia

El coronel Armando Padilla, comandante de la Subzona 5 Cotopaxi, informó que 500 policías están distribuidos entre recintos electorales, tareas preventivas y operativos de control por la ley seca.

Durante las primeras horas, se registraron 12 contravenciones por incumplir la norma, 11 en Latacunga y una en Pangua. La Policía también tendrá a cargo la recolección y transporte de actas tras el cierre de los comicios.

Padilla recomendó a la ciudadanía que, si van a trasladarse en familia, lo hagan en un solo vehículo; al ingresar a los recintos electorales lo hagan sin mochilas ni mascarillas y voten de manera rápida para evitar aglomeraciones.

