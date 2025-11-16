Noboa ejerció su derecho al voto en Olón y confirmó la captura de alias ‘Pipo’

Durante la mañana de este domingo 16 de noviembre, en las instalaciones de la Unidad Educativa Antonio Moya Sánchez, ubicada en el balneario de Olón, al norte de la provincia de Santa Elena, el Presidente de la República, Daniel Noboa Azin, acudió a cumplir con su deber cívico en el marco del Referéndum y Consulta Popular.

El mandatario llegó acompañado de su esposa, Lavinia Valbonesi, y de sus dos pequeños hijos, quienes ingresaron con él hasta la Junta Receptora del Voto asignada. Tras sufragar, el presidente mostró su papeleta marcada por la opción “Sí”, reiterando su postura frente a las preguntas planteadas en la consulta.

Confirma la captura de alias ‘Pipo’



Minutos después, Noboa informó sobre la reciente captura de alias ‘Pipo’, considerado uno de los delincuentes más buscados del país y señalado como líder del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos.

Noboa destacó que esta aprehensión fue posible gracias al trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el apoyo internacional, al que calificó como clave para avanzar en la lucha contra el crimen organizado.

“El objetivo de nuestro gobierno es devolverle la seguridad al país, y estamos trabajando con firmeza para lograrlo”, afirmó el presidente, subrayando que las operaciones contra las estructuras criminales continuarán de manera permanente.

Llamó a la ciudadanía salir a votar

Antes de abandonar el recinto electoral, el jefe de Estado hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la jornada democrática y votar por la opción Sí, señalando que ello permitirá impulsar los “cambios radicales que requiere el Ecuador para recuperar la paz y el orden”.

