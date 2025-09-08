Revisa si tu auto puede circular el martes 9 de agosto durante el Pico y placa

No cumplir con la normativa vial es sancionado con multas de hasta el 50% del Salario Básico Unificado.

Este martes 9 de agosto, el Pico y Placa en Quito aplicará restricciones para vehículos particulares según el último dígito de la placa. La medida estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Es importante que los conductores verifiquen si su vehículo está sujeto a la restricción para evitar sanciones.

La implementación del "Pico y Placa" ha demostrado ser efectiva en la reducción del tráfico vehicular. Según estudios realizados, la medida ha logrado disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad en aproximadamente un 21,4% durante las horas pico.

Los conductores que incumplan con esta restricción se enfrentan a sanciones económicas y administrativas. La primera infracción conlleva una multa de $70,50, equivalente al 15% del Salario Básico Unificado (SBU). La segunda infracción asciende a $117,50 (25% del SBU), y a partir de la tercera, la multa es de $235 (50% del SBU).

El martes no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

Estos son los contraflujos vigentes

Para mejorar la circulación durante las horas de mayor tráfico, el Municipio de Quito ha habilitado cuatro contraflujos en vías estratégicas. Estos contraflujos operan de lunes a viernes en horarios específicos y buscan agilizar el tránsito en las principales arterias de la ciudad. Son los siguientes:

Av. Mariscal Sucre: en sentido norte-sur, desde San Roque hasta la av. Universitaria, de 06:30 a 07:30. Av. Velasco Ibarra (El Trébol): en sentido sur-norte, de 06:30 a 08:30. Autopista General Rumiñahui: en sentido Valle-Centro, de 06:00 a 08:00. Túnel Guayasamín: contraflujo en sentido Valle-Quito, de 06:30 a 07:30.

Adicionalmente, los conductores pueden hacer uso de los parqueaderos de borde. Estos estacionamientos permiten a los usuarios dejar sus vehículos y continuar su trayecto en transporte público, contribuyendo así a la reducción del tráfico en el centro urbano.

Estos se encuentran en Cuscungo, situado en la avenida Autopista General Rumiñahui, El Condado, ubicado en la calle Camilo Guachamín y La Esperanza, y Zámbiza: localizado en la avenida De las Palmeras y El Inca. El servicio es gratuito y opera de lunes a viernes de 04:00 a 22:00. El único requisito para ingresar es que el último dígito de la placa del automóvil o motocicleta coincida con la restricción vehicular del día.

Se anuncian cierres en Chillogallo

El Municipio de Quito inició la construcción de un colector de agua, ubicado ubica en la calle Antonio Conforte, entre las calles Julián Estrella y Manuel Abad, en beneficio de los habitantes de los barrios Chillogallo y Santa Martha Bajo (sur).

Los trabajos se realizarán en un plazo de 105 días, lo cual implica el cierre total de la vía, por lo que se recomienda tomar rutas alternas como las calles Marcos Escorza y Calle S32. El horario de intervención será de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 y sábados y domingos de 08:00 a 12:00.

