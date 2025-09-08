Expreso
  Quito

Imagen referencial de un accidente de tránsito. Los socorristas de los bomberos de Quito y agentes de la AMT han acudido a los lugares donde ocurrieron los siniestros.
Imagen referencial de un accidente de tránsito. Los socorristas de los bomberos de Quito y agentes de la AMT han acudido a los lugares donde ocurrieron los siniestros.Foto: Cortesía X Bomberos Quito

Un fallecido deja uno de los cuatro accidentes registrados en Quito

La persona perdió la vida en un accidente registrado en El Condado, norte de Quito. AMT reportó tres percances viales más

La madrugada de este lunes 8 de septiembre de 2025 una persona perdió la vida en un accidente de tránsito, ocurrido entre las avenidas De La Prensa y David Ledesma, sector El Condado, norte de Quito.

(Te invitamos a leer| Inseguridad, abandono y olvido afectan el patrimonio de Quito)

El ECU 911 informó que la emergencia se registró a las 04:51 de la madrugada, e involucró a un automotor y una motocicleta. Pasadas las 08:00 los vehículos fueron retirados de la vía.

El incidente movilizó a los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito. Los agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) recabaron indicios para esclarecer las causas del accidente.

Cuatro accidentes en la semana de retorno normal a clases

Este accidente fue el cuarto que se ha registrado en la ciudad en las primeras horas de este lunes. La AMT señaló que otros siniestros se reportaron en el sector La Marín (centro), entre las avenidas Sucre y Pichincha; en la av. Panamericana Norte y Eucaliptos y en la av. Mariscal Sucre y Fulgencio Araujo, sector de La Gasca.

La Plaza de Toros Quito sería demolida, para construir en la zona un plan urbanístico, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Uso de Suelo.

Plaza de Toros Quito: piden declararla patrimonio para evitar su demolición

Leer más

Los percances viales han afectado el flujo vehicular, pues se cerraron los carriles en donde se produjo el accidente. Además, el percance de un bus averiado en la av. Simón Bolívar, en el sector de la Universidad Internacional, complicó el paso de los automotores.

Las distintas emergencias se registran en inicio de la primera semana de clases en donde todos los planteles retomaron actividades, después del ingreso escalonado a las aulas.

