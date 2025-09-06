Controles en la Simón Bolívar: cuatro conductores manejaban en estado de ebriedad

Los resultados en las pruebas de alcoholemia oscilaron entre los 0,90 grados de alcohol por litro de sangre hasta los 1,48

Desde la noche del viernes 6, hasta la madrugada del sábado 7 de septiembre de 2025, se desplegó un operativo en la avenida Simón Bolívar, en el sector Masgas, que dejó como resultado 62 citaciones de tránsito.

Los controles se hicieron entre las 22:00 y las 05:00, con la participación de 30 agentes civiles de tránsito, además de personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El operativo se centró en las motocicletas con dos ocupantes, consumo de alcohol, revisión de placas y documentos en regla.

Durante la intervención, cuatro conductores fueron detectados en estado etílico, con resultados positivos en las pruebas de alcoholemia que oscilaron entre los 0,90 grados de alcohol por litro de sangre hasta los 1,48, valores que superan ampliamente los límites permitidos.

Todos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Otras infracciones identificadas

También, se identificó a un conductor que no tenía licencia, lo que constituye una infracción tipificada en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por la cual fue aprehendido.

Asimismo, se detectó a cinco vehículos que circulaban sin placas, una falta que acarrea una multa del 30% del salario básico unificado (SBU), según el artículo 389 del mismo código.

En el operativo se identificó, además, a un conductor con valores pendientes de pago, motivo por el cual su vehículo fue retenido y trasladado a un centro de retención vehicular.

El Municipio anunció que los controles se mantendrán e intensificarán en distintos puntos de la ciudad, como parte de los esfuerzos por reducir siniestros y mejorar la seguridad vial.

