Policía frustra secuestro en Quito: exigían $ 5.000 por liberar a la víctima

Una amiga de la víctima alertó a los oficiales del secuestro y el robo del vehículo

En otro operativo en Calderón, la Policía aprehendió a un hombre con antecedentes penales y se recuperó un vehículo reportado como robado.

La intervención policial permitió la madrugada de este 6 de septiembre de 2025 la liberación de un ciudadano que fue secuestrado y por cuya libertad los captores exigían 5.000 dólares.

El hecho ocurrió en el sector de Cochapamba, en el norte de Quito. Además, se logró recuperar el vehículo de la víctima, que había sido reportado como robado.

De acuerdo con información de la Policía, aproximadamente a las 05:00 ingresó una alerta al ECU 911, informando sobre un posible caso de secuestro y robo de automotor.

Personal de la Policía Nacional, a través del eje preventivo, acudió al lugar y tomó contacto con una amiga de la víctima, quien denunció que su conocido fue secuestrado y que su vehículo se encontraba en movimiento.

Gracias a la coordinación con la cabina de rastreo vehicular, se localizó el automóvil en circulación en el sector de Cochapamba. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, lo que desencadenó una persecución ininterrumpida por varias calles del norte de la capital.

La fuga terminó en un callejón sin salida del Distrito La Delicia, donde los antisociales abandonaron el vehículo con la víctima aún en su interior. El ciudadano fue rescatado ileso, aunque visiblemente afectado.

Según su propio testimonio, durante el secuestro sus captores le exigieron el pago de 5.000 dólares a cambio de su liberación, una modalidad delictiva que combina robo, secuestro exprés y extorsión.

Indicios dentro del vehículo

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron en el asiento posterior una alimentadora, lo que indica que los implicados estaban armados. La víctima recibió atención médica inmediata y fue evaluada en el lugar por personal especializado.

Las autoridades activaron los protocolos de investigación correspondientes. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de los sospechosos, pero las unidades investigativas continúan con las labores para dar con su paradero, según la Policía.

La Policía instó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso o actividad delictiva a través del ECU 911.

LIBERACIÓN DE SECUESTRO



Durante una persecución policial en #UIO, liberamos a una persona secuestrada que era víctima de extorsión, por quien exigían una fuerte cantidad de dinero.



➡Se encuentra a buen recaudo junto a sus familiares.#SevirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/uciWHbQedE — Policía Ecuador Quito - Zona 9 (@PoliciaEcZona9) September 6, 2025

