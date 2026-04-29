Recolección de basura seguirá normal en Quito: así funcionarán los demás servicios

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El Municipio de Quito dio a conocer cómo operarán los servicios municipales durante el toque de queda dispuesto por el Gobierno Nacional, que estará vigente del 3 al 18 de mayo, entre las 23:00 y las 05:00.

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La medida busca mantener el orden y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la capital ecuatoriana, minimizando el impacto en la ciudadanía.

Emergencias y seguridad

El Municipio confirmó que los servicios de emergencia continuarán activos sin interrupciones. El sistema ECU 911 y el COE Metropolitano mantendrán su capacidad de monitoreo y respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Transporte en Quito: estos serán los horarios

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es el funcionamiento del transporte público. Durante el toque de queda, los horarios serán los siguientes:

Trole y Ecovía (alimentadores): 05:45 – 21:15

Trole y Ecovía: 06:30 – 20:15

Metro de Quito: 07:00 – 20:30

Transporte convencional: desde 06:00 hasta las 22:00

Corredores Central y Sur Occidental: 06:00 – 20:00

Terminales terrestres: 06:00 – 22:00

Estos ajustes buscan garantizar la movilidad en horas permitidas, evitando afectaciones mayores a trabajadores y usuarios.

Mercados y abastecimiento: horarios ajustados

Los mercados modificarán sus horarios para adaptarse a las restricciones de movilidad. La prioridad será asegurar el abastecimiento de alimentos y el funcionamiento ordenado de las actividades comerciales.

El servicio de recolección de basura se mantendrá con normalidad, operando en sus jornadas habituales en coordinación con las entidades nacionales.

Medidas para transporte pesado

El Municipio también anunció la suspensión de restricciones al transporte pesado en vías clave como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Esto permitirá la circulación en horarios específicos:

06:00 a 10:00

16:00 a 20:00

La medida busca facilitar el abastecimiento de productos en mercados y centros de acopio.

Aeropuerto de Quito operará con normalidad

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre continuará funcionando sin cambios, garantizando la conectividad aérea de la ciudad.

El Municipio aseguró que trabaja de forma conjunta con el Gobierno Nacional para garantizar:

Continuidad de servicios públicos esenciales

Protección de infraestructura estratégica