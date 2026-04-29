Quito: tres siniestros de tránsito dejan un fallecido y cierres viales este 29 de abril de 2026

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

La mañana de este miércoles 29 de abril de 2026, al menos tres siniestros de tránsito se registraron en distintos sectores de Quito. Producto del accidente una persona falleció y se registraron varios heridos, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en su boletín oficial.

Le invitamos a que lea: Violencia delictiva se expande a gasolineras y zonas universitarias de Quito

Emergencias simultáneas activaron los protocolos

De acuerdo con el reporte, la primera alerta se registró a las 06:59, cuando un camión perdió pista en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sector de Nueva Aurora, al sur de la capital. Este siniestro dejó lamentablemente una persona fallecida.

Minutos después, a las 07:20, se reportó un segundo incidente en el sector de Lumbisí, a la altura de la Ruta Viva y Guaranda. En este punto, un motociclista resultó herido, lo que obligó al cierre vial en sentido Quito–Aeropuerto, generando complicaciones en la movilidad.

Siniestro en Cumbayá deja un motociclista herido y genera cierre vial hacia el aeropuerto.Franklin Jácome

El tercer siniestro ocurrió a las 08:08, en el norte de la ciudad, en la avenida Amazonas y Cofanes. En este caso, un automóvil y una motocicleta estuvieron involucrados, dejando una persona herida que recibió atención inmediata.

Coordinación interinstitucional y atención inmediata

El ECU 911 detalló que desde su Centro Zonal se coordinó la atención de estas emergencias con varias entidades, entre ellas la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Policía Nacional del Ecuador, el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Ministerio de Salud Pública y la Empresa Eléctrica.

Además, se realizó el monitoreo en tiempo real a través del sistema de videovigilancia, lo que permitió una respuesta más rápida y efectiva en cada punto afectado.

Congestión vehicular y cierres viales en Quito

Los siniestros generaron cierres parciales y congestión en varias arterias clave de Quito, especialmente en el sur y en las vías que conectan con el aeropuerto, afectando la movilidad durante las primeras horas del día.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la atención en las vías y reportar cualquier emergencia a la línea única 9-1-1.