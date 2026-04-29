Quito activa plan en terminales por feriado: más de 123 mil viajeros previstos en 2026

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Las terminales terrestres de Quito pondrán en marcha un plan operativo especial con motivo del feriado del Día del Trabajo, que se desarrollará desde el miércoles 29 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

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La medida busca garantizar una atención eficiente a los usuarios, mantener la operatividad del servicio y reforzar la seguridad de los pasajeros que se desplazan hacia distintos destinos del país.

Alta demanda de pasajeros en Quitumbe y Carcelén

De acuerdo con estimaciones oficiales, la terminal de Quitumbe concentrará el mayor flujo de viajeros, con aproximadamente 87.395 usuarios.

Por su parte, la terminal de Carcelén prevé la movilización de 36.450 pasajeros. En total, se espera que 123.845 personas utilicen ambas terminales durante el feriado.

Estas cifras representan un incremento cercano al 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una mayor intención de viaje por parte de los ciudadanos.

Refuerzo de frecuencias de transporte

Para cubrir la demanda, se habilitarán cerca de 3.900 frecuencias de transporte desde Quitumbe y 2.306 desde Carcelén. Este refuerzo permitirá mantener un flujo constante de salidas hacia diferentes provincias, evitando congestiones y tiempos de espera prolongados.

Recomendaciones para los viajeros

La Gerencia de Terminales recomienda a los usuarios adquirir sus boletos con anticipación para evitar inconvenientes de última hora. Además, se aconseja estar atentos a las disposiciones del Gobierno Nacional, especialmente en lo relacionado con posibles restricciones de movilidad o toques de queda que podrían afectar los horarios de viaje.

Durante este feriado, quienes buscan alternativas de viaje pueden explorar destinos cercanos como la Ruta Escondida, ubicada en el noroccidente de Quito, una opción que combina naturaleza, cultura y gastronomía local.