La renovación total del CNE vuelve a discutirse en el CPCCS tras falencias de Comisión de Selección

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Consejera del CPCCS plantea unificar los concursos para la renovación total del CNE por inconsistencias en el proceso.

Informe jurídico halla vicios de procedimiento y falta de documentos en selección de catedráticos.

Consejeros advierten retrasos de tres años y suspensión de exámenes previstos para abril de 2026.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) vuelve a discutir una renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras detectar irregularidades en el proceso actual. Un informe jurídico advirtió vicios de procedimiento y falta de documentación en la selección de los catedráticos que elaborarán las preguntas para la etapa de oposición, lo que podría anular las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección.

Inconsistencias jurídicas frenan el concurso del CNE

El Pleno del CPCCS conoció un documento técnico que señala que la Comisión Ciudadana de Selección sobrepasó sus atribuciones al realizar verificaciones técnicas que correspondían al equipo de apoyo. Según el informe, esta acción desnaturaliza la estructura procedimental y configura un vicio de procedimiento susceptible de nulidad.

Además, se identificó una deficiencia probatoria esencial: los catedráticos postulados por las universidades no acreditaron suficiente documentación para demostrar que no tienen prohibiciones legales. Ante esto, el presidente del organismo, Andrés Fantoni, dispuso que se complete la información faltante para garantizar la transparencia del proceso.

El Pleno del CNE está en funciones prorrogadas.Cortesía: CNE

Debate por la unificación y retrasos de tres años

La posibilidad de una renovación total cobra fuerza debido a que los concursos parciales llevan más de tres años de retraso. Mientras consejeros como Piedad Cuarán sugieren unificar los procesos para optimizar tiempos, el sector crítico advierte sobre las quejas de los postulantes.

Suspensión de exámenes: La fecha del examen escrito, prevista para el 27 de abril de 2026 , fue suspendida sin notificación clara a los aspirantes.

La fecha del examen escrito, prevista para el , fue suspendida sin notificación clara a los aspirantes. Posturas divididas : La consejera Cuarán votó en contra del informe alegando que solicitar nuevos formatos de declaración cambia las reglas del juego.

: La consejera Cuarán votó en contra del informe alegando que solicitar nuevos formatos de declaración cambia las reglas del juego. Renuncias: El consejero David Rosero alertó sobre nuevas deserciones de postulantes debido a la incertidumbre en los plazos.

Lo que sigue para la renovación del CNE

El Pleno del CPCCS acogió el informe jurídico y dispuso que la Comisión Ciudadana de Selección remita, de forma íntegra y organizada, toda la información de los postulantes al equipo de catedráticos inicialmente enviada por las universidades. En caso de no contar con información suficiente, también se dispuso que la Comisión realice el requerimiento correspondiente a las universidades para que remitan la documentación faltante.