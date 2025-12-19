Recetas para Navidad 2025: los clásicos quiteños que regresan

El cerdo era un elemento festivo importante en casi toda la Sierra y por ende, en la cocina quiteña. El hornado era más común en el ámbito popular y el pernil en clases medias y medias altas.

Con la cercanía de la Navidad, cada vez son más frecuentes los comerciales e imágenes de suculentos pavos en mesas adornadas al estilo de películas de temporada estadounidenses o canadienses. Pero mucho antes de que todo eso llegara a nuestras pantallas de televisión y luego, a nuestras cenas decembrinas, en Quito se servían platos distintos, nacidos en la cocina criolla y que aún tienen un espacio en nuestros menús.

El chef Esteban Tapia, docente de la Universidad San Francisco de Quito, señala que esa cocina criolla es el punto de partida de la celebración de la Navidad en la cocina quiteña, pues todas las recetas tradicionales parten de la costumbre heredada luego de la conquista española. A partir de los años setenta, empezó el consumo de pavo en Navidad, señala Tapia, con la llegada de otras culturas y tradiciones. Pero en Quito se conservan también tradiciones como las de servir tamales de harina de maíz, de papa o morenos (lampreados, con harina de maíz, trocitos de cuero y panela).

"El cerdo, por ejemplo, era un elemento festivo importante casi en toda la serranía y por ende en la cocina de Quito. De una manera más popular se hacía el hornado y en las clases medias o medias altas se prefería hacer los perniles, que tienen más o menos el mismo aliño", explica el experto. A la hora de los postres, los pristiños y los buñuelos eran muy apetecidos antiguamente y lo siguen siendo. Pero quienes preferían algo más ligero, por lo abundante de las cenas navideñas, solían elegir opciones como el dulce de babaco o e tomate de árbol.

Pero en la temporada navideña también hay otros temas interesantes, dice Tapia, como el rezo de la novena alternando reuniones en casas de familiares o vecinos. Al final, siempre había algo para compartir y allí se destacaban, por ejemplo, el ponche quiteño, que es el ponche de huevo, que tiene leche también. Y, en algunas ocasiones, a los mayores se les ponía un licor que se llamaba Mallorca Flores de Barril o el Guagua Montado, porque en la etiqueta aparecía un niño sobre dos barriles.

Y, finalmente, las populares fundas de caramelos que hoy están llenas de dulces industriales y empaquetados, no nacieron así en Quito. Según Tapia, décadas atrás esas fundas de golosinas estaban llenas de dulces tradicionales que se preparaban en el Centro de Quito, como "mistelas, turrones, mini moncaibas, polvorones, roscones, colaciones y algunas veces envuelta en papel la máchica traposa. La dulcería era también muy interesante en estas épocas".

Hornado ecuatoriano, una receta de Edwin Casa

Ingredientes: (Para 5 kilos de carne)

5 cucharadas de pasta de ajo (esta ya viene con sal a veces)

1 ½ cucharada de sal (3 cdas si la pasta de ajo no trae sal)

1 cucharada de pimienta

1 cucharada de comino

2 cucharadas de aceite de achiote

1 cucharada de orégano seco

1 lata de cerveza para que no pierda humedad

Mote, papas y salsa criolla para acompañar.

Preparación:

- Mezclar la pasta de ajo, la sal, el achiote, el comino y el orégano seco.

- Separar el cuero de la carne y pinchar la carne para que el aliño penetre.

- Bañar la carne y el cuero con el aliño, añadir cerveza y cubrir con papel aluminio.

- Hornear por al menos dos horas y media a 200 grados centígrados, tapando todo con papel aluminio

- Casa, quien publicó el libro Pambamesa con recetas ecuatorianas, explica que los últimos 30 minutos se debe retirar el papel aluminio y poner manteca de chancho sobre el cuero.

- En los últimos 15 minutos, se recomienda encender el grill del horno para ayudar a que el reventado sea mejor.

Servir acompañado de mote, tortillas de papa o llapingachos y encurtido o agrio.

Receta de buñuelos con miel

Esta es una opción casera, de la cuenta de TikTok @foodbbookec.

Ingredientes:

5 huevos

½ taza de leche

400 gramos de harina

1 cucharadita de para hornear

3 cucharadas de azúcar

Una pisca de sal

¨Preparación:

- Separar las claras de las yemas y batir a punto de nieve.

- Agregar la sal, el azúcar, el polvo para hornear, la leche y las yemas.

- Batir hasta incorporar.

- Ir añadiendo poco a poco la harina hasta obtener una mezcla homogénea.

- Freír en porciones pequeñas. Se puede ayudar con una cuchara sopera para medir la cantidad adecuada. Servir con miel de panela (la miel se prepara derritiendo panela en un poco de agua con canela, hasta que espese. Hay quienes gustan agregarle una cucharada de jugo de limón al final).

Receta buñuelos ecuatorianos ♥️🎄 -5 huevos -1/2 taza de leche -400 gramos de harina -1 cucharadita de Royal -3 cucharadas de azúcar -Pisca de sal Proceso 1.Separar las claras de las yemas y batir a punto de nieve 2.Agregar la sal, el azúcar, el royal, la leche y las yemas 3.Batir hasta incorporar 4.Ir añadiendo poco a poco la harina hasta obtener una mezcla homogénea 5.Freír y servir con miel de panela

Ponche de huevo, un clásico quiteño en Navidad

Ingredientes:

Dos tazas de leche entera

Dos ramas de canela

Tres clavos de olor

Dos cucharadas de azúcar

Vainilla o esencia de vainilla

Dos huevos

Canela en polvo

Preparación:

- Aromatizar la leche con la canela, el clavo de olor y la vainilla durante 15 minutos. Luego, cernir y reservar.

- Separar las claras de las yemas del huevo y batir las yemas con un poco de leche hasta que estén espumosas.

Colocar la olla de leche de nuevo en el fuego y agregar poco a poco la yema batida. Mezclar con un batidor de mano o con un molinillo continuamente hasta que espese y se espume.

- Batir las claras de huevo a punto de nieve y colocarla en cada taza, al momento de servir. Decorar con un poco de canela en polvo.

Tips: si la vainilla está en vaina, el sabor será mucho mejor. Use una yema por cada taza de leche. Puede mezclar la yema con la leche con batidora eléctrica o en la licuadora, para lograr una mejor espuma en su ponche.

