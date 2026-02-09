Razones del alza del agua: ¿por qué algunas planillas suben más del 300% en Quito?

Malestar en Quito por el alza en planillas de agua debido al cobro de la tasa de basura

Ciudadanos expresan su inconformidad por el incremento en las planillas de agua, donde ahora se cobra la tasa de basura.

El incremento en las planillas de agua potable en Quito, que ahora incluyen el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB), ha generado un fuerte malestar ciudadano y encendió el debate político en el Distrito Metropolitano.

El concejal Wilson Merino informó que se han recibido centenares de denuncias ciudadanas por el aumento significativo en los valores facturados. Ante esta situación, solicitó el cambio del orden del día para que el tema sea tratado y resuelto en la sesión del Concejo de Quito prevista para mañana.

Las quejas de los usuarios apuntan a incrementos que, en algunos casos, alcanzan hasta el 300% en la planilla del agua, principalmente por la incorporación de la tasa de basura. Frente a estas denuncias, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció públicamente y aclaró que “en algunos casos no es un error”.

Durante su intervención en la Asamblea del Distrito Metropolitano, el pasado 4 de febrero de 2026, Muñoz explicó que el problema se origina en el cambio del mecanismo de cobro. Anteriormente, la tasa de basura se recaudaba a través de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), pero ahora se factura mediante la planilla de agua potable emitida por la Epmaps.

Un bache económico de USD 12 millones

Según el alcalde, la decisión del Gobierno Nacional de separar estos cobros provocó que durante noviembre y diciembre no se recaudara la TRB, lo que generó un déficit de aproximadamente 12 millones de dólares para la ciudad.

“Cada mes se recaudaban alrededor de 6 millones de dólares. Con esos recursos se financiaban, por ejemplo, presupuestos participativos”, señaló Muñoz, al defender la obligatoriedad del pago para evitar que el servicio de recolección de basura se vea afectado.

¿Cuántos usuarios han presentado reclamos?

Pese al descontento generalizado, cifras oficiales del Municipio indican que solo entre el 16% y 17% de los abonados ha presentado reclamos formales. Estos casos están siendo atendidos a través de call centers y con el refuerzo de personal en las agencias de la Epmaps.

Muñoz también destacó que seis de cada 10 usuarios no han tenido inconvenientes, principalmente porque cuentan con medidores de agua individualizados, lo que permite una facturación más justa.

El principal problema: medidores compartidos

El punto más crítico de la facturación se concentra en viviendas compartidas y grandes complejos habitacionales. En estos casos, un solo medidor de agua abastece a varias familias, lo que provoca que la tasa de basura se calcule sobre el consumo total, disparando el valor final.

“No es un error, el valor es alto porque hay muchas familias conectadas a un mismo medidor”, enfatizó el alcalde. Este escenario es especialmente complejo en urbanizaciones donde cientos de viviendas dependen de una sola conexión.

Muñoz recordó que normativas anteriores permitían esta modalidad siempre que el 80% de los propietarios estuviera de acuerdo, una situación que hoy dificulta una distribución equitativa del costo.

Reformas y soluciones para 2026

Como medida a mediano plazo, el alcalde anunció que el Municipio impulsa reformas técnicas para corregir estas distorsiones. Durante el transcurso de 2026, se priorizará un proceso para que cada unidad habitacional cuente con su propio medidor de agua, evitando cobros acumulados considerados injustos.

Hemos recibido centenares de denuncias ciudadanas por el fuerte aumento en la planilla del agua a causa de la tasa de recolección de basura.

Por eso hemos solicitado el cambio del orden del día para que en la sesión del @ConcejoQuito de mañana se trate y resuelva este tema.… pic.twitter.com/gT1faAzmWg — Wilson Merino Rivadeneira (@WilsonMerinoR) February 9, 2026

Finalmente, Muñoz ratificó que, aunque la facturación a través del agua fue la mejor alternativa tras dejar la planilla eléctrica, cada reclamo será analizado de forma individual.

“Si se detectan errores, estos serán corregidos”, aseguró el burgomaestre, aunque reiteró que en muchos casos los valores reflejan el consumo real de los predios.

