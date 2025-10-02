Quito controla precios de productos en los mercados Mayorista y Las Cuadras

Según el municipio, el precio de la papa y plátano registran un aumento en el mercado Mayorista. 6 productos cuestan menos

La Intendencia de Pichincha realiza controles permanentes de los precios de los productos en los mercados de Quito, durante las protestas.

Las autoridades capitalinas informaron que realizan controles permanentes de los precios de los productos que se ofertan en los mercados Mayorista y Las Cuadras, ubicados en el sur de Quito. La Empresa Pública del Mayorista y la Intendencia de Pichincha señalan que las verificaciones se aplican desde el pasado 12 de septiembre, después de que el Gobierno anunció la suspensión del subsidio al diésel.

Además de los controles, la administración del Mayorista flexibilizó los horarios de ingreso de los camiones distribuidores para permitir la carga y descarga de productos agroalimentarios sin restricción de horario. La medida busca "asegurar el abastecimiento continuo frente al anuncio de movilizaciones", indicó el municipio.

También se dispuso aumentar el número de guardias privados y se "coordina con las fuerzas del orden para proteger a comerciantes y consumidores", ante eventuales incidentes que suelen generarse durante las protestas.

Aunque no se ha presentado un incremento considerable en el costo de los productos, tras 11 días del paro nacional, el cabildo indicó que sí existe un aumento del precio en productos como la papa, cuyo quintal aumentó 4 dólares, en promedio "debido a las nuevas rutas de transporte", que evaden los bloqueos viales en ciertas carreteras.

Precios mercado Mayorista Quito: Los productos que cuestan más

También el plátano verde y el guineo alcanzan los 10 dólares por racimo. Sin embargo, aclaró que estos productos registran la variación tras ser "afectados por plagas y condiciones climáticas".

Esos incrementos han sido puntuales, pero otros se ofertan a menor precio. Ese es el caso de la frutilla, cebolla paiteña, zapallo, col, papa chaucha y choclo que "bajaron alrededor de un 10% por mayor oferta".

También hay productos de consumo básico que mantienen sus precios, como los huevos a 3,50 dólares; el quintal de arroz a 48 y el azúcar a 38 dólares.

La Intendencia, por su parte, asegura que los precios se mantienen en el mercado Las Cuadras. "No ha habido una especulación durante los operativos oculares que hemos realizado", manifestó el intendente Mauricio Montalvo, sobre la situación en los centros de abastos de la capital.

Para evitar la desinformación, el municipio hizo un llamado para que los usuarios revisen los precios de los productos en la página web www.mercadomayorista.quito.gob.ec o en las redes sociales del centro de abastos.

