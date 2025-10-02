¿Cómo descargar el impuesto predial de Quito?

Pago del impuesto predial en Quito: pasos, descuentos y recargos

El pago del impuesto predial es una contribución que se realiza cada año a las arcas municipales de Quito.

El pago del impuesto predial en Quito es una obligación anual para los propietarios de uno o más inmuebles dentro del Distrito Metropolitano. Este tributo contribuye al financiamiento de las obras y servicios municipales y puede cancelarse de manera ágil a través de la plataforma digital habilitada por el Municipio.

Consulta del valor a pagar

Los ciudadanos deben ingresar al portal oficial pam.quito.gob.ec,

Colocar el número de predio o el nombre completo del propietario y presionar la opción "consultar".

El sistema mostrará los valores correspondientes a prediales, así como los rubros pendientes de pago.

Una vez verificada la información, se debe dar clic en “pago en línea”, aceptar los términos y condiciones, y completar la transacción.

Desde julio, los contribuyentes que no hayan realizado el pago enfrentarán recargos por mora.

Formas de pago disponibles

El impuesto predial en Quito puede cancelarse de las siguientes maneras:

En línea, con tarjeta de débito o crédito.

A través de la banca web, utilizando el número de orden de cobro.

En instituciones financieras autorizadas, de manera presencial.

