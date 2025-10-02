Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

pago impuesto predial
El pago del impuesto predial es una contribución que se realiza cada año a las arcas municipales de Quito.Cortesía

¿Cómo descargar el impuesto predial de Quito?

Pago del impuesto predial en Quito: pasos, descuentos y recargos

El pago del impuesto predial en Quito es una obligación anual para los propietarios de uno o más inmuebles dentro del Distrito Metropolitano. Este tributo contribuye al financiamiento de las obras y servicios municipales y puede cancelarse de manera ágil a través de la plataforma digital habilitada por el Municipio.

Le invitamos a que lea: Seis encapuchados asaltaron a un sacerdote en el sur de Quito

Consulta del valor a pagar

allanamiento en Quito

Cinco detenidos en operativo contra robo de autos en el sur de Quito

Leer más

Los ciudadanos deben ingresar al portal oficial pam.quito.gob.ec,

Colocar el número de predio o el nombre completo del propietario y presionar la opción "consultar".

El sistema mostrará los valores correspondientes a prediales, así como los rubros pendientes de pago. 

Una vez verificada la información, se debe dar clic en “pago en línea”, aceptar los términos y condiciones, y completar la transacción.

Desde julio, los contribuyentes que no hayan realizado el pago enfrentarán recargos por mora.

impuesto predial
Los ciudadanos deben ingresar al portal oficial pam.quito.gob.ec, colocar el número de predio o el nombre completo del propietario.captura de pantalla

Formas de pago disponibles

  • El impuesto predial en Quito puede cancelarse de las siguientes maneras:

  • En línea, con tarjeta de débito o crédito.

  • A través de la banca web, utilizando el número de orden de cobro.

  • En instituciones financieras autorizadas, de manera presencial.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Inversiones público-privadas: ¿Quién reemplaza a Byron Franco tras su renuncia?

  2. Cámaras ATM Guayaquil: ¿Cómo apelar una multa impuesta por videovigilancia?

  3. ¿Cómo descargar el impuesto predial de Quito?

  4. Israel detuvo La Flotilla que llevaba ayuda a Gaza: Hay 443 tripulantes desaparecidos

  5. Trump anunció que habrá agentes del ICE en el Super Bowl: Bad Bunny se presentará

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos