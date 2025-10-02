¿Cómo descargar el impuesto predial de Quito?
Pago del impuesto predial en Quito: pasos, descuentos y recargos
El pago del impuesto predial en Quito es una obligación anual para los propietarios de uno o más inmuebles dentro del Distrito Metropolitano. Este tributo contribuye al financiamiento de las obras y servicios municipales y puede cancelarse de manera ágil a través de la plataforma digital habilitada por el Municipio.
Consulta del valor a pagar
Los ciudadanos deben ingresar al portal oficial pam.quito.gob.ec,
Colocar el número de predio o el nombre completo del propietario y presionar la opción "consultar".
El sistema mostrará los valores correspondientes a prediales, así como los rubros pendientes de pago.
Una vez verificada la información, se debe dar clic en “pago en línea”, aceptar los términos y condiciones, y completar la transacción.
Desde julio, los contribuyentes que no hayan realizado el pago enfrentarán recargos por mora.
Formas de pago disponibles
- El impuesto predial en Quito puede cancelarse de las siguientes maneras:
- En línea, con tarjeta de débito o crédito.
- A través de la banca web, utilizando el número de orden de cobro.
- En instituciones financieras autorizadas, de manera presencial.