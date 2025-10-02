Cinco detenidos en operativo contra robo de autos en el sur de Quito

Durante el operativo ejecutado con la Policía, se allanaron 5 inmuebles y se levantaron indicios como: partes de autos, ropa y zapatos que habrían utilizado en los atracos.

La madrugada de este jueves, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, ejecutó un amplio operativo en los sectores de Guamaní, Solanda, La Mena y La Ferroviaria, al sur de Quito, que dejó como resultado la detención de cinco personas investigadas por presunta asociación ilícita.

Allanamientos y hallazgos en Quito

El operativo incluyó el allanamiento de cinco inmuebles en los barrios mencionados. En el interior, los agentes levantaron múltiples indicios: partes y accesorios de vehículos, ropa y calzado que habrían sido utilizados durante los atracos, un arma de fogueo, cajas de licor y otros objetos vinculados a la investigación.

Investigación abierta desde julio

Según informó la Fiscalía, las indagaciones iniciaron en julio de 2025, tras recibir denuncias por una serie de robos violentos de autopartes en Quito.

El grupo delictivo utilizaba armas de fuego para intimidar a conductores, especialmente en horas de la noche, cuando circulaban o estacionaban en calles desoladas. Bajo amenazas, obligaban a entregar accesorios y repuestos de los automotores.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de Quito, donde en las próximas horas se resolverá su situación jurídica. La Fiscalía solicitará medidas cautelares en el marco de la investigación por asociación ilícita y robo agravado.

