Seis encapuchados asaltaron a un sacerdote en el sur de Quito

Seis encapuchados asaltaron una iglesia en el sur de Quito, golpearon al sacerdote y robaron cerca de USD 50 mil.

En la iglesia Cristo Resucitado, en el sur de Quito, se registró un violento asalto. La Policía acudió al lugar para iniciar las investigaciones.

Un violento asalto se registró durante la madrugada en una iglesia Cristo Resucitado, ubicada en el sur de Quito. Cerca de la 01:00, seis delincuentes encapuchados ingresaron al predio religioso y sorprendieron al sacerdote y a los trabajadores mientras descansaban en sus habitaciones.

Sacerdote fue golpeado durante asalto

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos portaban pasamontañas, guantes y actuaron con violencia. Tras someter a las víctimas, las amarraron y cubrieron sus rostros para impedir que los identificaran. Posteriormente, revisaron la vivienda en busca de dinero y objetos de valor.

Pamela Trujillo, jefa del Circuito El Calzado de la Policía Nacional, explicó que las cercas eléctricas que protegían el predio estaban inactivas, lo que facilitó el ingreso de los delincuentes. Además, la iglesia se encuentra junto a un terreno abandonado, lo que habría contribuido a la vulnerabilidad del lugar.

Según las primeras indagaciones, los asaltantes sustrajeron alrededor de 50 mil dólares en bienes y huyeron en el vehículo del sacerdote, un vehículo Toyota Fortuner color plateado, que horas más tarde fue localizado abandonado en el sector de Caupicho, también en el sur de la capital. Entre los artículos robados constan: teléfonos móviles, una laptop, una tablet, un infocus, una bicicleta, varias joyas. El sacerdote fue golpeado y amenazado durante el atraco, lo que le generó temor y, por el momento, decidió no presentar la denuncia formal.

El hecho ha causado indignación entre los habitantes de la zona, quienes destacan que el párroco es conocido por su constante ayuda a la comunidad y su labor pastoral. “No se metieron con cualquiera, sino con alguien que siempre está para la gente”, lamentaron los vecinos.

Policía investiga asalto a iglesia

La Policía Judicial (PJ) tomó el caso para investigar y ha anunciado el despliegue de operativos en el sur de Quito con el fin de dar con los responsables. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que permita avanzar en las pesquisas.

Este nuevo episodio de inseguridad en Quito pone en alerta a la comunidad, que reclama mayor resguardo en sectores residenciales y religiosos, donde se han registrado varios hechos delictivos en las últimas semanas.

