¿Qué vehículos tienen restricción de Pico y placa este miércoles 14 en Quito?

La restricción vehicular del Pico y placa en Quito aplica de lunes a viernes y en dos horarios.

La medida de restricción vehicular Pico y placa se mantiene activa en el Distrito Metropolitano de Quito con el objetivo de gestionar el flujo de automotores en las vías más congestionadas de la ciudad. Para este miércoles 14 de enero de 2026, la normativa establece que los vehículos y motocicletas cuya placa termine en los dígitos 5 y 6 tienen prohibido circular dentro del perímetro urbano en los horarios de mayor demanda.

Esta disposición técnica es fundamental para reducir los tiempos de traslado y mitigar el impacto ambiental provocado por las emisiones de los vehículos particulares durante la jornada laboral.

Horarios de la restricción en la capital

El cumplimiento de la normativa se divide en dos periodos específicos durante el día para facilitar la movilidad en las horas denominadas como pico. El primer bloque de restricción inicia a las 06:00 y se extiende hasta las 09:30 en la jornada matutina.

Por la tarde, la medida vuelve a entrar en vigencia a partir de las 16:00 y finaliza a las 20:00. Fuera de estos intervalos de tiempo, la circulación es libre para todos los dígitos, permitiendo que los ciudadanos realicen sus actividades con normalidad.

Es importante recordar que el horario se aplica con rigurosidad por parte de los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) distribuidos en puntos estratégicos.

Multas por incumplimiento del Pico y Placa

Las sanciones para quienes no respeten la restricción este miércoles están vinculadas directamente al Salario Básico Unificado (SBU) vigente para el año 2026.

Los conductores que infrinjan la norma por primera vez recibirán una multa correspondiente al 15% del SBU. Si el ciudadano es sancionado por segunda ocasión, el valor sube al 25%, y para una tercera reincidencia o más, la multa alcanza el 50% de un salario básico.

Además de la sanción económica, el vehículo será trasladado a los centros de retención vehicular municipales, donde permanecerá bajo custodia según los días establecidos por la normativa local.

Perímetro de aplicación y excepciones del Pico y placa

La zona de restricción está claramente delimitada por la AMT para evitar confusiones entre los usuarios de las vías. El perímetro comprende el área urbana consolidada, limitando al norte en la calle de los Narcisos, al sur en el sector de Guamaní, al este por la avenida Simón Bolívar y al oeste por la avenida Mariscal Sucre.

Sin embargo, existen excepciones para grupos prioritarios: los vehículos conducidos por personas de la tercera edad, personas con discapacidad, vehículos oficiales, de emergencia y autos eléctricos o híbridos están exentos de la medida y pueden transitar libremente independientemente de su número de placa.

Sugerencias de movilidad para los conductores

Para aquellos ciudadanos cuyas placas terminan en 5 y 6 y necesitan movilizarse este miércoles, se recomienda el uso del sistema de transporte público, incluyendo las estaciones del Metro de Quito que atraviesan la ciudad de forma eficiente.

Otra opción es coordinar viajes compartidos antes del inicio de los horarios de restricción o hacer uso de las rutas perimetrales que no están incluidas dentro del área de limitación. Mantenerse informado sobre el estado de las vías y los operativos de control permite a los quiteños evitar sanciones innecesarias y colaborar con el ordenamiento vial que requiere la capital para su funcionamiento diario.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una IA y revisada por un periodista de la sección Quito.

