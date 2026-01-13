Expreso
RADARES EDUCATIVOS EN QUITO
El Municipio colocó seis nuevos radares educativos en las av. Simón Bolívar y Ruta Viva.Cortesía

Radares educativos en la Simón Bolívar: ¿Dónde están y qué velocidad miden?

El Municipio colocó seis nuevos radares educativos en las av. Simón Bolívar y Ruta Viva. Conozca dónde están ubicados

Desde el lunes 12 de enero, seis radares educativos comenzaron a funcionar en las principales avenidas de Quito, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos y prevenir accidentes de tránsito. 

Los dispositivos, instalados en puntos estratégicos de la Avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, tienen un carácter preventivo y no sancionador, según informó el Municipio de Quito.

Los nuevos radares de velocidad se colocaron en sectores identificados como de alta siniestralidad, asociados a exceso de velocidad, luego de un estudio técnico basado en los índices de accidentes registrados en estas vías. 

La adquisición de los equipos fue posible gracias a los recursos obtenidos tras el reconocimiento internacional Speed Challenge y el galardón otorgado por Bloomberg Philanthropies.

Las ubicaciones exactas de los radares son:

Avenida Simón Bolívar, sentido sur–norte, a la altura de El Troje.

Avenida Simón Bolívar y San Martín, sentido sur–norte, a la altura de la estación EMGIRS.

  • Avenida Simón Bolívar, sentido sur–norte, a la altura de Puengasí.

  • Avenida Simón Bolívar y Sarahurco, sentido sur–norte, a la altura de MasGas.

  • Ruta Viva, sentido norte–sur, punto de referencia: Sector Yanazarapata.

  • Ruta Viva, sentido este–oeste, a 170 metros del puente vehicular, sector La Morita.

Los radares muestran en tiempo real la velocidad de los vehículos y registran información sobre la hora, fecha y carga vehicular. Cada pantalla puede marcar hasta tres dígitos (de 0 a 199 km/h), funciona con energía solar y cuenta con señalética que permite identificar claramente los puntos donde están instalados.

La operatividad y supervisión de estos dispositivos estará a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) y del personal técnico de la Autoridad Metropolitana de Tránsito (AMT). Con esta iniciativa, la capital busca reforzar la prevención vial, reducir la siniestralidad en las avenidas más transitadas y fomentar una conducción más responsable entre los ciudadanos.

