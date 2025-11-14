Perro es rescatado tras quedar atrapado en brea caliente en Quito: video viral

El perro quedó atrapado en la brea, luego del accidente de un tanquero en la av. Simón Bolívar, en Quito

El perro quedó atrapado en la brea que se derramó sobre la av. Simón Bolívar, luego de un accidente de tránsito en el sector de Gualo.

El accidente de tránsito que provocó el volcamiento de un tanquero en la avenida Simón Bolívar no solo dejó cientos de personas afectadas por el tráfico. En el lugar, un perro quedó atrapado en la brea que transportaba el vehículo pesado y aunque el can intentó escapar, sus esfuerzos eran inútiles.

Las personas que estaban en el lugar captaron el momento en el que el perro, desesperado, trataba de despegarse del material contaminante sin éxito. Sus patas quedaron adheridas y luego su cola.

Al verlo, dos trabajadores del canal Ecuavisa y los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron para ayudarlo. Los empleados de la televisora colocaron planchas sobre la brea, llegaron hasta el can, sujetaron sus patas delanteras y evitaron que se mueva más, pues había el riesgo de que su abdomen también se quede pegado a la brea.

Los bomberos, en cambio, avanzaron por el otro costado y despegaron las patas traseras y la cola. El rescate fue grabado el 13 de noviembre de 2025 y los videos circularon en redes sociales. En los clips se escuchaban voces de personas que también estaban desesperadas y pedían ayuda.

Recapturan en Quitumbe a Jairo Zambrano, cabecilla de Los Lobos fugado desde 2024 Leer más

Según reportó Ecuavisa, en su portal web, el perro es la mascota de uno de los moradores de Gualo. Luego del accidente, las personas que residen en esa zona del nororiente de Quito se acercaron al sitio para observar el hecho y el can, junto a uno de los residentes, también llegó. El animal caminó sobre la brea y quedó atrapado.

El siniestro de tránsito registrado en la Av. Simón Bolívar, entre Gualo y Llano Chico, en el norte de Quito, no solo afectó al tránsito vehicular, sino también a una mascota que quedó atrapada en brea.

El impacto causó una fisura en el tanque, ocasionando que el material se… pic.twitter.com/5ZTvtdzXSx — Radio Ecuantena (@ecuantena) November 13, 2025

¿Por qué ocurrió el accidente?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo la tarde del jueves en una entrevista con la plataforma Desalineados que el tanquero transportaba 1.000 galones de brea y se accidentó en una pendiente de la av. Simón Bolívar, en sentido sur - norte, entre el redondel de Gualo y el de Carapungo.

¿Por qué los accidentes de tránsito son un asunto de salud pública según Pabel Muñoz? Leer más

"Nos hace presumir que se queda dormido, se encuneta, se vira y, al virarse, riega toda la brea", explicó. Muñoz indicó que el material rebasó al carril contrario y por eso se suspendió el tránsito en la vía.

Un perro quedó atrapado este 13 de noviembre en brea luego del volcamiento de un camión en la avenida Simón Bolívar, norte de Quito. El accidente provocó el cierre de la vía y generó preocupación entre vecinos que presenciaron al animal atrapado.

El material caliente y pegajoso… pic.twitter.com/BmY32UuZ3i — Periódico D'Una (@periodicodeuna) November 13, 2025

Así fue el operativo de limpieza de la brea

El cierre duró más de 12 horas, pues los bomberos realizaron un operativo de limpieza. "Primero, botaron tierra para absorber la brea y luego colocaron material descontaminante, porque es muy contaminante", contó sobre el accidente del tanquero, el cual habría salido de Esmeraldas y estaba matriculado en Quinindé.

Volcamiento de tanquero en Av. Simón Bolívar genera derrame de brea en Gualo Leer más

El accidente del tanquero de ayer ocurrió en momentos en que el alcalde anunció que implementará restricciones y controles para la circulación de los vehículos pesados en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, ante el aumento de siniestros en ambas vías.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!