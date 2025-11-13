¿Por qué los accidentes de tránsito son un asunto de salud pública según Pabel Muñoz?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, defiende la restricción a los vehículos pesados en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva

Quito emitió la restricción para que los vehículos pesados circulen por la av. Simón Bolívar y Ruta Viva.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, estima que la restricción que existe para que los vehículos pesados no circulen por en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, en dos horarios, podría generar ciertas acciones en contra de la medida.

Muñoz defendió la prohibición porque aseguró que los accidentes de tránsito son un asunto de salud pública, pues han causado los fallecimientos de las personas en los últimos días, en la capital.

"Los siniestros viales son un problema de salud pública, están cobrando vidas y, si por tomar decisiones que cuiden las vida de los quiteños algunos sectores van a presentar algunas quejas, yo las respeto, pero el bien superior es cuidar la vida", manifestó el alcalde el miércoles en una entrevista en Radio Pichincha.

El funcionario comentó que "en la sociedad ecuatoriana, la única forma de que cumplamos las normas es con sanciones de por medio". Admitió que el municipio mantuvo "durante mucho sin tiempo a la ciudad sin restricciones para el transporte pesado, pero lo que ha pasado es que en octubre se han incrementado los siniestros de tránsito", aceptó sobre la falta de medidas para evitar este tipo de emergencias.

Quito volverá a implementar los radares

Según el alcalde, las dos principales causas de los accidentes de tránsito en la capital son el exceso de velocidad y el consumir licor cuando se conduce.

Ambos motivos son "evitables", a decir de Muñoz. Por ello, dijo que volverá a colocar los radares de velocidad en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva "para que sean pedagógicos hasta que cambien la norma" que permita sancionar a los conductores.

Aunque el municipio anunció las medidas, los accidentes de tránsito que involucran a vehículos pesados no han cesado.

De hecho, este 13 de noviembre un automotor se volcó en la avenida Simón Bolívar, cuando transportaba brea. El material se desparramó en el sector del redondel de Gualo y obligó a suspender el paso vehicular hasta la tarde en esa zona.

