La pandemia no detuvo a los microtenistas ecuatorianos en Alemania

Autor: Felipe Núñez, estudiante USFQ

Vivir lejos de su patria puede ser difícil para muchos atletas. El estar confinado, con complicaciones para entrenar y sin practicar el deporte, puede acrecentar este sentimiento negativo. Sin embargo, para los tres microtenistas ecuatorianos, que actualmente viven en Alemania, quedarse en Europa fue una decisión acertada, ya que les permitió no perder el ritmo con respecto a sus competidores.

NATHALY PAREDES: ‘La cuarentena me vino muy bien’

Nathaly Paredes juega en la Bundesliga, la competición de tenis de mesa alemana, desde 2019. A inicios de 2020, la oriunda de Santo Domingo se sentía “al cien por ciento”. En marzo, Paredes disputó un Pro Tour en Polonia y llegó a los cuartos de final. En ese momento, llegó la pandemia a Europa y los torneos fueron cancelados.

“Volví a Alemania y todos los jugadores nos aislamos en el centro deportivo”, explica. “En un principio pensé en volver a Ecuador. Sin embargo, mi entrenador consiguió un permiso del gobierno para continuar con nuestras actividades”, agrega.

Paredes y siete jugadores más se mantuvieron en el centro desde marzo hasta inicios de junio. La microtenista siente que quedarse fue la mejor decisión. “Estuvimos trabajando fuerte, entrenando a doble sesión, nunca paramos”, afirma. “Aproveché el tiempo para corregir fallas, ir puliendo la técnica. Esto es algo que no podemos hacer en período de competencias. La cuarentena me vino muy bien a mí”, declara.

El 26 de septiembre, la liga se reinició y Paredes ya se encuentra jugando con su equipo. “Estoy con más confianza. Todavía queda un largo camino, pero siento que no soy la misma Nathaly que el año pasado”, expresa. Sobre las Olimpiadas, ella opina que Tokio 2020 aún no es su ciclo olímpico. “Apunto a París 2024, pero nadie quita que pueda clasificar el próximo año. Estoy motivada y con ese objetivo en mente”, concluye.

Nathaly Paredes estuvo confinada en el centro deportivo junto con otros jugadores. Cortesía

FICHA TÉCNICA:

Lugar de nacimiento: Santo Domingo

Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 2001 (19 años)

Equipo: TTC Langweid (2da división)

Residencia: Bad Aibling

EMILIANO RIOFRÍO: ‘Me siento en mi mejor etapa’

Emiliano Riofrío jugaba en España a principios del 2020. Al igual que Paredes, él también estuvo en Polonia cuando llegó la pandemia a Europa. El guayaquileño regresó a la península ibérica, dudando si retornar o no a Ecuador. “Me convenía quedarme en España por los costos del pasaje”, comenta.

Su decisión final fue mantenerse en Sevilla, pero la cuarentena fue complicada para él. “Me sentía súper desmotivado, había muchas cosas en mente”, expresa. El microtenista no pudo practicar su deporte, pero nunca dejó la preparación física. “Conseguí una bicicleta estática, unas ligas y pesas, y con eso trabajaba todos los días”, explica.

La monotonía paró en junio, cuando llegó una oportunidad inmejorable a su celular. “Un club en Alemania me contactó por Instagram, estaban buscando jugadores para su primer equipo”, recuerda. Riofrío aceptó la oferta y viajó a tierras bávaras el 2 de julio. “Fue un reto para mí. Alemania es uno de los mejores países en el deporte”, expresa.

Para el ecuatoriano, se acabó el confinamiento y comenzaron los entrenamientos. “El club me ha abierto las puertas de una manera increíble, me siento como en casa. Estoy en la mejor etapa de mi vida deportiva”, afirma. Riofrío espera continuar en Alemania a largo plazo. “La liga tiene un gran nivel, me ayuda a prepararme para los Juegos Olímpicos”, expresa. El preolímpico será en Argentina en 2021, pero las fechas aún no están definidas.

Emiliano Riofrío consiguió cambiar de club en medio de la pandemia. Cortesía COE

FICHA TÉCNICA

Lugar de nacimiento: Guayaquil

Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1998 (22 años)

Equipo: TTC Bietigheim-Bissingen (4ta división)

Residencia: Stuttgart

ALBERTO MIÑO: ‘Quedarme fue una ventaja’

Alberto Miño es el más experimentado de los tres, él lleva siete años jugando en Alemania. “A inicios de 2020, había tenido muy buenos resultados, me sentía excelente. Estaba preparado para la clasificación olímpica”, comenta.

La llegada de la pandemia detuvo el deporte, pero no preocupó a Miño. “No pensé en regresar al país. Aquí estoy en mi club y ellos se encargan de todas las cosas”, explica el guayaquileño. “Aquí, en general, no hubo una cuarentena como en otros lugares. Yo podía salir a hacer ejercicio. Tuve la ventaja de no quedarme encerrado en mi casa todo el tiempo”, comenta.

Después de estar sin jugar durante dos meses, Miño reinició los entrenamientos en junio. “Se pierde mucha condición física, el ritmo de competencia. Es duro, pero todos pasamos por lo mismo, hay que adaptarse”, expresa. Con el retorno de la Bundesliga, el ecuatoriano ya concretó sus objetivos para la temporada. “Quiero ganarme la titularidad.

Actualmente, soy suplente, pero seguiré entrenando fuerte y buscando otras competencias para mantener el nivel”, exclama. Sobre Tokio 2020, Miño explica por qué no se han reactivado los clasificatorios. “En el Olimpismo, existe una regla de que debe haber justicia para todo el mundo. Mientras haya países que estén cerrados, no se puede continuar”, expresa.

El microtenista también piensa en el largo plazo. “Quiero llegar al top 50 del ranking mundial. Me veo jugando ping pong por muchos años más y quiero retirarme aquí en Alemania”.

Miño ya está adaptado en Alemania y espera continuar jugando en el país europeo. Cortesía COE

FICHA TÉCNICA: